Bruxelles instaure une zone de soutien avec réductions salariales pour booster la compétitivité

Le gouvernement bruxellois a adopté un mécanisme inédit permettant de réduire les coûts salariaux de 4 à 5% dans une zone de soutien, une première pour la capitale. Ce dispositif, susceptible d'être activé après la fermeture du site Audi Forest, s'inspire d'un pacte similaire en Anvers qui a créé 1000 emplois par an. En parallèle, des Zones d'Accélération Économique Bruxelloises (ZAEB) sont définies avec des procédures accélérées et des avantages fiscaux.

Le gouvernement bruxellois a approuvé un mécanisme de réduction des coûts salariaux de 4 à 5% pour les entreprises situées dans une zone de soutien , activation possible suite à la fermeture du site d' Audi Forest .

Selon le ministre Hublet, c'est une première historique car la Région-capitale n'avait jamais pu agir sur la compétitivité salariale. En région anversoise, un pacte similaire a permis la création d'environ 1000 nouveaux emplois par an. Les prochaines étapes incluent la finalisation d'un accord de coopération avec le gouvernement fédéral et l'adoption d'un arrêté royal désignant officiellement la zone de soutien bruxelloise.

Parallèlement, le gouvernement a approuvé une note de principle définissant les Zones d'Accélération Économique Bruxelloises (ZAEB), prévoyant un fast-track administratif, des incitants fiscaux, un plan de mobilité adapté et une cellule dédiée au sein d'Actiris. Le ministre Hublet a rappelé que Bruxelles dispose de sites inoccupés comme Schaerbeek Formation et Solvay.

La note prévoit un mécanisme spécifique pour transformer les zones dans les ZAEB et une articulation étroite entre celles-ci et la zone de soutien du Pacte de compétitivité, qui bénéficiera d'incitants salariaux





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