Bruxelles interdit les trottinettes électriques en libre-service à partir de 2027

Le gouvernement bruxellois a décidé de ne pas renouveler les licences des opérateurs de trottinettes électriques en libre-service, invoquant une hausse dramatique des accidents et des blessures. Les données montrent une augmentation de 26% des blessures en 2025 et un risque de traumatismes crâniens élevé dû au faible port du casque.

Le gouvernement bruxellois a annoncé l'interdiction des trottinettes électriques en libre-service à partir du 1er janvier 2027, invoquant trois raisons principales : l'augmentation alarmante des accidents et des blessures, le risque de traumatismes crâniens dû au faible port du casque, et les conflits avec les piétons.

Les licences des deux opérateurs actuels, Bolt et Dott, expirent fin 2026 et ne seront pas renouvelées. Les données présentées sont accablantes. En 2025, 666 personnes ont été blessées dans des incidents impliquant des trottinettes électriques, soit une hausse de 26% par rapport à l'année précédente. Le risque de blessure est 93 fois plus élevé pour les trottinettes que pour les voitures, contre 9 pour les vélos.

Sur les 470 accidents corporels recensés en Belgique au premier trimestre 2025, 127 se sont produits à Bruxelles, soit une hausse de 44% en un an. Entre 2021 et 2022, les accidents corporels dans la capitale étaient passés de 36 à 122, une augmentation de 230%. Les décès sont également en forte hausse, passant de 4 à 13 en un an.

Une étude du CHU Saint-Pierre portant sur 170 patients victimes d'accidents de trottinette entre juin 2019 et juin 2020 révèle que la plupart des conducteurs sont des hommes d'une trentaine d'années, ne portent pas de casque, conduisent souvent alcoolisés le soir, et près d'un sur deux souffre de lésions cranio-faciales. Environ 46% des patients ont été blessés à la tête et au visage, avec des risques de séquelles esthétiques et fonctionnelles.

Le Dr Pierre Youatou Towo, auteur de l'étude, plaide pour l'obligation du port du casque et la responsabilité des opérateurs à en fournir un. Malgré des règles durcies depuis 2022 (âge minimum 16 ans, limitation de vitesse à 20 km/h, interdiction de circuler à plus de deux), la situation ne s'améliore pas. Les accidents surviennent souvent en conflit avec les piétons, notamment sur les piétonniers du centre-ville.

À noter que seulement 20% des utilisateurs de trottinettes portent un casque, contre 71% pour les cyclistes. L'interdiction vise à protéger la sécurité publique et à mettre fin à cette dérive accidentogène





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