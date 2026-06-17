Bruxelles : l'austérité budgétaire menace l'IGEAT et son expertise sur les enjeux territoriaux

L'Institut de Gestion de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (IGEAT) de l'ULB voit ses financements régionaux réduits, menaçant dix de ses chercheurs. Cette situation, liée à l'austérité, risque de faire disparaître une expertise précieuse sur les problèmes concrets de Bruxelles, de l'accès aux crèches au chantier du métro 3, et de mettre en péril l'élaboration de politiques publiques éclairées.

L' IGEAT , unité de recherche de l' ULB spécialisée dans l'analyse des enjeux territoriaux, est confrontée à une crise majeure menaçant une partie de son personnel. Sur la vingtaine de chercheurs que compte l'institut, dix sont actuellement menacés de licenciement.

Cette situation est directement attribuée à l'austérité budgétaire régionale, qui a entraîné la suspension du financement d'Innoviris, l'organisme public responsable du soutien à la recherche et à l'innovation en Région de Bruxelles-Capitale. D'autres sources de financement public régional, provenant notamment de l'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse (Ibsa), de Bruxelles Logement et de Bruxelles Environnement, ont également été considérablement réduites, voire complètement arrêtées cette année.

L'Université libre de Bruxelles tente de mettre en place des measures de soutien temporaires, notamment via une mobilisation du fonds de la recherche, dans l'espoir d'assurer une transition jusqu'en 2027. Cependant, ces solutions sont perçues comme insuffisantes pour sauver tous les postes à long terme. Les représentants de l'IGEAT dénoncent la perte d'expertise considérable que ces suppressions de poste entraîneraient, des chercheurs étant présents depuis 15, 20 voire 30 ans au sein du service.

Ils s'inquiètent également de la concurrence accrue entre la recherche publique et les entreprises de consultance privées. La question centrale posée est celle de la capacité des politiques publiques bruxelloises à se fonder sur une connaissance approfondie et indépendante du terrain. La documentation rigoureuse des enjeux sociaux, territoriaux et environnementaux de la capitale risque de se dégrader fortement, les pouvoirs publics n'assurant désormais plus qu'un financement au compte-gouttes.

Cette situation soulève un débat plus large sur la valeur et le financement de la recherche académique en sciences sociales appliquées à l'urbain, et sur les conséquences à long terme pour la qualité des décisions politiques dans la région bruxelloise





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