Bruxelles : la fête de l’Iris, la menace et un appel à projet pour la tour Reyers

Le document est une actualité de presse française qui met en scène le 37e anniversaire de la Région bruxelloise, une bonne ambiance politique, des menaces à des collaborateurs et un appel à un collègue pour faire la météo bookmakers.

Vendredi, la Région bruxelloise célébrait ses 37 ans. À Bruxelles, on appelait ça : la fête de l’Iris. Sur les réseaux sociaux, il y avait une bonne ambiance politique entre les MR, le PS et les Engagés, tous au gouvernement bruxellois.

Quand Boris Dilliès cherchait où se placer pour une interview, Mathieu Col, notre journaliste, lui proposait de faire la météo : « Alors aujourd’hui, il fera beau. Il y aura quelques perturbations dans le nord du pays mais sur Bruxelles, le soleil sera radieux. » Un collègue de Sébastien Kamanda et Nehemie Lusakumunu, les toujours Engagés, a été renvoyé à l’entrée de l'institution en raison de menaces reçues.

Le président du parlement bruxellois a fait de même à l'encontre de ces deux collaborateurs politiques. Malgré cela, ils ont porté plainte contre le président du parlement. Le président des Engagés, Yvan Verougstraete, a qualifié cet acte de pouvoir abusive. Des nom de domaines ont été en déposition par Anders pour empêcher le MR de présenter des listes en Flandre, tandis que le bourgmestre de Charleroi, Thomas Dermine (PS), a gratifié l'humour noir.

D'autres perles humoristiques, malheureusement, ne sont pas mentionnées dans le document. Les nouveautés sont une série de Loïc Parmentier et Alexandros Kiritsis





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arbeth Bruxelles Lois Et Politiques Bruxelles Sortie Sur L'‘Auto-Cratique’ Et Achat De Noms De Humoresques Bruxelloises

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Entrée libre pour la Journée de l'Europe à BruxellesLes institutions européennes ouvrent leurs portes au public pour que les citoyens puissent s'immerger dans les coulisses de l'Union européenne et comprendre comment elles influencent notre quotidien. Les visiteurs ont la possibilité de prendre à leur tour la place des députés européens dans l'hémicycle et également de faire des simulations de votes pour comprendre le processus décisionnel. À travers différents ateliers, ils découvriront toutes les thématiques pour lesquelles l'Union européenne prend des décisions.

Read more »

Crève-chez-cles en région flamande : braquage menacé violent au dépôt de Krëfel à HumbeekDes malfaiteurs sur le dos d'un camion de Krëfel ont braqué environ une heure et demie un dépôt de la même entreprise à Humbeek (Grimbergen), contraint les employés présents à charger des marchandises dans une camionnette et en a dérobé plusieurs badges.

Read more »

Minerval, heures de cours, économies en tout genre : le décret-programme au menu du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dès lundiLes discussions s’annoncent animées entre majorité et opposition au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles...

Read more »

Le vélo, inaccessible aux tout-petits à BruxellesLe nombre de cyclistes à Bruxelles continue d'augmenter, mais le vélo reste largement inaccessible aux tout-petits, selon les coordinatrices de la Kidical Mass, Leticia Sere et Cecilia Pagola. Les enfants représentent aujourd'hui que 1,3% des cyclistes, et un certain nombre d'entre eux ne peuvent pas se déplacer en vélo car le vélo ne leur est pas accessible. Pour résoudre ce problème, les organisatrices ont identifié trois priorités, qui peuvent être accélérées : le développement d'infrastructures cyclables physiquement séparées et interconnectées, la sécurisation des abords des écoles par la mise en place de zones scolaires, et l'application effective des limitations de vitesse à 30 km/h

Read more »