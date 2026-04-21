Bruxelles : le secteur social en péril face à l'incertitude budgétaire

Quarante associations bruxelloises alertent sur le risque de rupture de services essentiels pour plus de 100.000 bénéficiaires, faute d'un financement structurel et pérenne de la part de la Région.

Une inquiétude profonde et généralisée s'empare du secteur associatif bruxellois. Dans une déclaration commune, quarante organisations sociales tirent la sonnette d'alarme concernant la pérennité de leurs missions essentielles. Cette situation critique fait peser un risque immédiat de rupture sur trente dispositifs vitaux, lesquels viennent en aide à plus de 100.000 bénéficiaires chaque année.

Ces structures, qui assurent plus de cinquante emplois directs, craignent pour la survie même de leurs services. Les domaines d'intervention sont multiples et cruciaux pour la stabilité de la capitale : accompagnement des personnes sans-abri, lutte contre les addictions, soutien aux victimes de violences sexuelles et sexistes, prévention de la radicalisation, ou encore combat acharné contre la traite des êtres humains. Les responsables associatifs affirment que, faute d'une clarification politique rapide, la continuité de ces missions n'est plus garantie, ce qui pourrait engendrer une rupture de services préjudiciable pour l'ensemble de la population bruxelloise. Le nœud du problème réside dans l'incertitude budgétaire persistante. Les signataires rappellent qu'un mécanisme de financement partiel avait été mis en place pour maintenir les activités durant l'année 2025, palliant ainsi l'absence d'un gouvernement bruxellois de plein exercice. Cependant, pour 2026, seule une couverture financière très limitée, couvrant uniquement le premier trimestre, a été confirmée à ce jour. Cette visibilité à court terme empêche toute planification sereine des programmes d'aide. À cela s'ajoutent des facteurs aggravants : la non-indexation des subsides, les mesures drastiques de maîtrise budgétaire imposées par les autorités, et la suppression progressive des Conventions premier emploi destinées aux ASBL. Ces mesures cumulées étranglent progressivement un secteur déjà sous tension, rendant le maintien des équipes et la qualité de l'accueil de plus en plus précaires. Face à ce mur financier, les associations exigent l'ouverture urgente d'un dialogue structurel avec les autorités régionales. Elles ne demandent plus seulement des pansements temporaires, mais un modèle de financement pérenne et stable pour les dispositifs de terrain. Dans un contexte de fragilisation sociale sans précédent à Bruxelles, les besoins ne cessent d'augmenter tandis que les ressources s'amenuisent. Le soutien apporté par safe.brussels dans le cadre du Plan global de sécurité et de prévention montre que l'utilité publique de ces services est reconnue par les instances institutionnelles, mais cette reconnaissance morale ne suffit plus à compenser le manque de moyens concrets. Il est impératif que le futur gouvernement bruxellois place la sécurité sociale et l'accompagnement des plus vulnérables au sommet de ses priorités budgétaires pour éviter un désastre humanitaire de proximité





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Bruxelles Action Sociale Financement ASBL Crise Budgétaire

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