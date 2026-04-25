Bruxelles : Les survols aériens intensifiés exaspèrent les riverains

Les habitants du nord de Bruxelles se plaignent d'une augmentation significative des survols aériens, particulièrement la nuit, rendant leur quotidien invivable. La trajectoire RNP 07, liée à la piste 07 de l'aéroport de Bruxelles-National, est au cœur de la polémique.

La situation est de plus en plus préoccupante pour les habitants du nord de Bruxelles , confrontés à une augmentation significative du nombre de survols aériens , particulièrement durant la nuit.

Des riverains de communes telles que Laeken, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean et Schaerbeek se plaignent d'un bruit incessant et d'une fréquence des passages d'avions qui rendent leur quotidien invivable. Les conséquences sont multiples : insomnies, migraines, stress et une incapacité à profiter pleinement de leur logement. Au cœur de cette problématique se trouve la trajectoire RNP 07, liée à la piste 07 de l'aéroport de Bruxelles-National, qui survole directement des zones densément peuplées.

Cette trajectoire, initialement prévue comme une solution de dernier recours, est utilisée de plus en plus fréquemment, exacerbant les nuisances sonores. Certains habitants envisagent même de déménager, comme en témoigne Romain, dont les voisins ont déjà vendu leur maison.

L'intensification de l'utilisation de cette route est attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'introduction de nouvelles normes européennes de navigation aérienne favorisant le guidage par satellite, les travaux sur les pistes de l'aéroport et les conditions météorologiques, notamment les vents venant de l'est ou du nord-est. La situation a conduit à une mobilisation citoyenne, avec des pétitions et des actions en justice initiées par plusieurs communes.

Le ministre de la Mobilité, Jean-Luc Crucke, est pointé du doigt par de nombreux riverains, qui estiment qu'il est responsable de cette situation. Cependant, son cabinet réfute toute décision directe, expliquant que l'augmentation du trafic sur cette route est due à une combinaison de facteurs, notamment les conditions météorologiques et une évolution structurelle du sens des vents, potentiellement liée au réchauffement climatique. Le début des vacances scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles contribue également à l'augmentation du trafic aérien.

Des analyses sont actuellement en cours pour évaluer l'impact de cette trajectoire et envisager des solutions potentielles, mais l'issue reste incertaine. La frustration et l'inquiétude des habitants restent vives, alors qu'ils espèrent une amélioration rapide de leur qualité de vie





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