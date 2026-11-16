Bruxelles: Manifestation étudiante pour l'accessibilité de l'enseignement supérieur

La FEF et les syndicats FGTB et CSC mobilisent les étudiants à Bruxelles ce mardi 11h00 pour dénoncer la hausse du minerval et des coûts de la vie.

La Fédération des étudiants francophones (FEF) a annoncé la tenue d'une grande mobilisation ce mardi à Bruxelles, coïncidant avec la journée internationale des étudiants. Cette action vise à dénoncer publiquement la dégradation persistante des conditions d'études et la flambée du coût de la vie qui pèse sur la jeunesse.

Calendrier et parcours de la manifestation

Le rassemblement officiel s'élancera à 11h00 précisément depuis la gare Centrale de Bruxelles. Le cortège se dirige ensuite vers le siège du gouvernement francophone, situé place Surlet de Chokier. Cette logistique vise à interpeller directement les autorités régionales compétentes en matière d'enseignement supérieur et de politique étudiante.

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Solidarité syndicale FGTB et CSC renforcée

La mobilisation des étudiants bénéficie du soutien explicite des deux grands syndicats historiques, la FGTB et la CSC. Selon la Fédération des étudiants francophones (FEF), cette alliance illustre le constat que " jeunesse et monde du travail ont bien raison de faire cause commune ". Cette connexion symbolise une volonté de bâtir des ponts entre les luttes contemporaines.

Hausse des coûts et inégalités sociales

La FFE pointe du doigt la montée en flèche des frais d'inscription, communément appelés minerval, ainsi que l'explosion des dépenses liées au logement, aux transports et à l'alimentation. L'organisation dénonce une logique gouvernementale qui ferait peser le poids des choix budgétaires sur les populations disposant de moins de ressources financières.

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Accessibilité de l'enseignement supérieur critiquée

L'enseignement supérieur, conçu comme un outil d'émancipation et de réduction des inégalités, devient selon les organisateurs toujours plus inaccessible. Cette fermeture de voie risque de contracter les perspectives professionnelles des étudiants, considérés comme les travailleurs de demain, et de déterminer leur avenir par leurs moyens financiers plutôt que par leurs origines sociales.

Contexte politique et réformes en cours

Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de critiques persistantes envers les réformes portées par les ministres francophones de l'Éducation, Valérie Glatigny, et de l'Enseignement supérieur, Élisabeth Degryse. Une action similaire avait réuni entre 1.000 et 2.000 personnes début septembre, immédiatement après la première rentrée académique marquée par le relèvement du minerval.