Le parquet de Bruxelles réclame neuf ans de prison contre un ex-éducateur de Woluwé-Saint-Lambert pour viols et trafic de drogue sur mineurs vulnérables.

Le parquet de Bruxelles a officiellement requis une peine de neuf ans d'emprisonnement à l'encontre d'un ancien éducateur travaillant dans un internat situé à Woluwé-Saint-Lambert. Cette décision marque une étape cruciale dans un dossier judiciaire complexe impliquant de graves infractions sexuelles et une distribution de stupéfiants auprès de pupilles vulnérables.

Détails de l'accusation et chronologie

L'accusation porte sur des faits commis par un homme de 64 ans, qui aurait profité de sa position de confiance pour agresser sexuellement plusieurs élèves de l'établissement pendant plusieurs années. Selon les documents du ministère public, les infractions se sont déroulées à la fois au sein de l'école et dans le domicile personnel de l'intéressé. Il est reproché à ce dernier d'avoir systématiquement ciblé de jeunes hommes en situation de fragilité pour les exploiter sexuellement.

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L'enquête a pris son essor en février 2024, lorsque la direction de l'internat a porté plainte contre cet ex-éducateur pour atteintes à l'intégrité sexuelle. L'historique de la situation remonte à l'embauche de l'homme en 2017. Dès l'année suivante, en 2018, les autorités avaient déjà reçu un premier avertissement concernant son attitude inappropriée envers les jeunes sous sa surveillance, mais aucune mesure grave n'avait alors été prise.

La situation s'est dégradée en 2019 avec l'émergence du premier récit sérieux de comportements sexuels transgressifs. Selon l'accusation, cet éducateur de nuit, se présentant alors ivre, serait entré dans la chambre d'un élève et lui aurait fait des attouchements. Cet incident initial a ouvert la voie à d'autres révélations majeures sur la nature prédatrice de ses agissements au sein de l'institution.

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Rôle des élèves et preuve du trafic

En 2021, un tournant décisif s'est opéré lorsque d'autres élèves ont signalé l'existence de nouvelles victimes. Ils ont également fourni des preuves tangibles indiquant que l'homme distribuait de la drogue aux pensionnaires de l'internat. Ces éléments de preuve ont conduit à la rupture totale de confiance et ont abouti au licenciement immédiat du suspect, qui avait initialement nié l'ensemble des accusations portées contre lui.

Les témoignages recueillis par les enquêteurs décrivent un homme qui cherchait délibérément à isoler des jeunes garçons vulnérables en les attirant dans son domicile. Là-bas, il leur proposait du speed, de la kétamine et du GHB. L'un des jeunes a affirmé avoir dormi au moins cinq fois chez l'ex-éducateur, y ayant consommé des substances illicites, ce qui lui a permis d'être touché par l'homme profitant de son état d'altération.

Le procureur a qualifié ces agissements de prémédités, soulignant que l'accusé se présentait comme un 'sauveur' pour mieux assouvir ses désirs sexuels. Cette stratégie de manipulation psychologique a permis à l'intéressé de maintenir un contrôle étroit sur ses victimes, exploitant leur besoin de réconfort pour commettre des actes répréhensibles sur une longue période.

Impact sociétal et suites judiciaires

Cette affaire met en lumière les failles systémiques dans la protection des mineurs au sein des institutions spécialisées. La peine requise de neuf ans de prison reflète la gravité des infractions commises et la volonté de la justice belge de sanctionner sévèrement les abus de confiance commis sur des populations particulièrement vulnérables.

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Les jeunes victimes, dont la protection est au cœur du dossier, bénéficieront désormais d'une attention particulière lors des procédures à venir. L'affaire pourrait également entraîner des réformes internes au sein de l'internat de Woluwé-Saint-Lambert et des organismes similaires pour renforcer les mécanismes de contrôle et les protocoles de signalement des abus.