Bruxelles: Peines pour ceux qui ont fourni les armes du 16 octobre

Trois hommes condamnés à Bruxelles pour fourniture d'armes liées à l'attentat du 16 octobre 2023 ayant tué deux supporters suédois. Détails des peines.

Le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a rendu sa sentence dans l'affaire liée à l'attentat du 16 octobre 2023 dans le quartier Sainctelette. Trois prévenus ont été jugés pour avoir fourni ou détenu des armes utilisées par Abdelsalem Lassoued, l'auteur des tirs qui ont coûté la vie à deux supporters suédois. Cette décision judiciaire marque une étape importante dans l'investigation des faits survenus ce jour-là.

Condaminations pour fourniture et détention d'armes

A.L. a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour avoir fourni deux pistolets d'alarme transformés en armes automatiques à Abdelsalem Lassoued, quelques mois avant la tuerie. Le prévenu, absent lors de son procès, avait été contacté par Lassoued et son complice Lamjed Kalai au début de l'année 2023 alors qu'ils recherchaient des armes. Ces deux fusils n'ont finalement pas été employés pour commettre l'attentat. M.G. a reçu une peine de 150 heures de travaux d'intérêt général pour avoir caché ces mêmes armes dans le four de sa cuisine. J.L. a été condamné à deux ans de prison, dont cinq ans de sursus, pour la détention d'une autre arme et des tentatives de vente prohibées.

Also read Espagne : journée de grève nationale ce mercredi 11 novembre, à trois semaines d'élections anticipées

Implication des complices et déroulé de l'enquête

Lamjed Kalai et Mohammed Daif, présumés complices directs d'Abdelsalem Lassoued, ne font pas partie de ce tribunal correctionnel. Ils seront jugés par la cour d'assises de Bruxelles à partir du 7 mai prochain pour leur rôle direct dans l'attentat. Les trois hommes condamnés par le tribunal correctionnel, A.L., M.G. et J.L., ont bénéficié d'un non-lieu concernant les accusations directes liées à l'attentat du 16 octobre 2023. Leur implication se limite strictement à la chaîne logistique des armes. M.G. a d'ailleurs cooperé avec la justice en aidant la police à identifier et localiser Lassoued le jour des faits, ce qui a conduit à l'abattre de la main de la police à Schaerbeek le lendemain.

Advertisement

Détails financiers et modalité des peines

Les peines prononcées reflètent la gravité de la mise à disposition d'engins mortels, bien que non utilisés lors de l'attaque. A.L. encoure trois ans de prison ferme. La peine de J.L. comprend une partie avec sursus pour ce qui excède la détention préventive, soulignant la complexité de son dossier incluant des tentatives de vente d'armes. Les prix de vente de ces armes prohibées variaient entre 1.600 et 3.000 euros, indiquant une transaction commerciale pour ces objets dangereux. M.G. a évité une peine de prison grâce à ses travaux d'intérêt général, récompensant son aide dans l'enquête qui a permis de traquer le terroriste.

Contexte de l'attentat et conséquences internationales

L'attentat du 16 octobre 2023 a marqué la population bruxelloise en cibleant des personnes venues assister à un match de football. Les deux victimes suédoises se trouvaient dans le quartier Sainctelette pour regarder le match opposant la Belgique à la Suède. Le choix d'armes transformées, issues de pistolets d'alarme, illustre une tentative d'échapper aux contrôles standards. La police a dû adapter ses méthodes d'interception, qui ont tourné court le 16 octobre, entraînant le décès de Lassoued le 17 octobre à Schaerbeek. Cette affaire reste un dossier criminel majeur suivi par les autorités belges et internationales.