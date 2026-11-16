Bruxelles : Perquisition majeure揭露 de trafic de stupéfiants et de 50000 euros

La police bruxelloise a démantelé un réseau de trafic. Une perquisition au domicile d'un suspect a révélé près de 50000 euros en cash et des kilos de drogues.

Les enquêteurs de la police locale à Bruxelles ont conduit une opération de maintien de l'ordre visant à disrupter une activité de trafic illicite de substances interdites. L'intervention a débuté par l'observation d'une rencontre suspecte entre deux individus dans un lieu public, déclenchant une surveillance étroite avant l'interception immédiate des protagonistes.

Lors de l'approche policière, l'individu identifié comme l'acheteur a spontanément remis une petite quantité de stupéfiants aux agents. Il a confessé avoir acquis un gramme de cocaïne pour la somme de 20 euros. Conformément à la procédure en vigueur, cet achat a entraîné une amende administrative immédiate de 300 euros infligée à l'acheteur, tandis que le vendeur présumé était placé en garde à vue pour audition.

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Découverte de fonds et drogues chez le vendeur

Lors de l'interrogatoire initial et de la fouille sur personne du suspect vendeur, les policiers ont découvert une somme d'argent liquide significative ainsi qu'une petite quantité supplémentaire de cocaïne. Ce dernier n'était pas inconnu des services de police, ayant déjà été impliqué dans des affaires similaires par le passé, ce qui a justifié une intensification des mesures prises à son encontre.

Perquisition au centre de Bruxelles

Sur la base des éléments recueillis, une perquisition au domicile de l'homme a été autorisée et menée dans le centre de Bruxelles. Cette opération a permis de saisir des quantités considérables de fonds et de substances, révélant l'ampleur réelle de ses activités criminelles. Les agents ont notamment trouvé une somme totale de 49.475 euros en espèces, présentée sous diverses coupures, prouvant des transactions répétées.

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En plus des liquidités, les enquêteurs ont confisqué une importante quantité de résine de cannabis, totalisant un peu plus d'un demi-kilogramme. D'autres substances ont également été saisies, incluant 57 grammes de cannabis sous forme végétale et 0,77 gramme de cocaïne, établissant un stock destiné à la revente illégale sur le marché local.

Placement à la disposition du parquet

À l'issue complète de son audition, le suspect a été placé en garde à vue et mis à la disposition du parquet de Bruxelles pour décision judiciaire. Cette mesure permet à l'autorité judiciaire d'examiner la preuve matérielle saisie et de déterminer les poursuites appropriées compte tenu du volume des stupéfiants et de la somme d'argent impliquée dans cette affaire de criminalité organisée.