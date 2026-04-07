Bruxelles relance son tourisme d'affaires : rénovation du Heysel et ambitions économiques

La Région de Bruxelles-Capitale investit massivement pour rénover le site du Heysel et attirer de nouveau les événements d'envergure. Le projet vise à revitaliser le tourisme d'affaires et à créer des milliers d'emplois.

Bruxelles , ville cruciale pour le tourisme d'affaires , comme le soulignent souvent les acteurs du secteur hôtelier, a connu des départs importants ces dernières années. Salons, congrès et foires internationales constituent le cœur de ce marché. Cependant, la Région de Bruxelles -Capitale a constaté la perte de plusieurs événements majeurs, dont le plus grand salon mondial des produits de la mer, autrefois pilier de l'activité économique bruxelloise, désormais délocalisé en Espagne.

Face à cette situation, le nouveau gouvernement régional prend des mesures pour revitaliser le secteur et redynamiser l'attractivité de la capitale européenne. La Région de Bruxelles-Capitale, grâce à sa position géographique et institutionnelle unique en Europe, dispose d'atouts considérables, mais elle manque d'infrastructures intégrées de grande capacité pour accueillir des événements internationaux d'envergure, comme des congrès et des expositions. Dans la Déclaration de Politique Régionale du 13 février 2026, le gouvernement a clairement identifié le projet Brussels Expo comme prioritaire, démontrant ainsi sa volonté de répondre à ces défis et de renforcer l'attractivité de la ville. Le ministre Dirk Desmedt (Anders) a communiqué des notes à ses collègues pour concrétiser ce projet ambitieux. \Le plan prévoit la rénovation de trois palais d'exposition existants sur le site du Heysel : le palais 5, reconnaissable à sa façade Art déco emblématique datant de l'Exposition universelle de 1935, ainsi que les palais 2 et 10. Ces trois bâtiments formeront un triangle, et l'espace souterrain sera également aménagé et rénové pour intégrer ce nouveau complexe d'exposition. L'objectif est de créer un centre capable d'accueillir jusqu'à 20 000 visiteurs simultanément. La Région prévoit d'investir 150 millions d'euros pour acquérir des actions d'une nouvelle société privée, Newco, qui sera responsable de la rénovation en profondeur des trois palais du Heysel et de leurs abords, en accord avec la Ville de Bruxelles, propriétaire des lieux. Toutefois, ce financement initial ne suffira pas. L'investissement total pour ce projet s'élève à 400 millions d'euros hors TVA, nécessitant un financement supplémentaire de 250 millions d'euros, potentiellement auprès d'investisseurs privés. La Région précise qu'elle investira via la prise de participation, mais n'assumera pas les éventuelles dettes si le projet rencontre des difficultés. Newco sera exposée à un risque économique réel, comprenant la possibilité de perte partielle ou totale de son capital, comme l'indique la note du ministre Desmedt. \L'enjeu est de taille pour l'avenir économique de Bruxelles, selon le gouvernement régional. Une étude commandée au consultant JWC, mentionnée dans la note, présente des perspectives économiques importantes, notamment si les autres palais du Heysel, appartenant à la Ville de Bruxelles, sont également rénovés. L'étude estime que le projet devrait générer, sur une période de cinq ans suivant sa mise en service complète, environ 2 milliards d'euros de dépenses directes cumulées à Bruxelles par les acteurs de la filière événementielle. L'activité induite représenterait près de 35 000 emplois à Bruxelles cumulés sur cinq ans (et environ 55 000 en Belgique), ainsi qu'environ 10 millions de nuitées hôtelières sur la même période. Les retombées fiscales cumulées sont estimées à 982 millions d'euros au niveau belge sur cinq ans, dont une part significative reviendrait à la Région de Bruxelles-Capitale. Cependant, la concrétisation de ces chiffres dépendra également de la participation de la Ville de Bruxelles. À ce stade, aucune confirmation officielle n'a été annoncée par l'Hôtel de Ville de la Grand-Place. Il est important de rappeler que la Ville avait précédemment abandonné le projet Neo 2, qui prévoyait la construction d'un nouveau centre de congrès au Heysel, conçu notamment par l'architecte français Jean Nouvel. La Région souhaite que ce projet avance rapidement, avec un début des travaux dès que possible. La somme de 150 millions d'euros a d'ailleurs été inscrite dans le budget présenté par le gouvernement





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