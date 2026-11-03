Bruxelles : Tolérance de 21 jours pour les cartes riverains expirées

La Ville de Bruxelles offre une période de grâce pour régulariser les cartes riverains. Découvrez les conditions, les tarifs et les recours pour éviter des frais disproportionnés.

Les automobilistes résidents à Bruxelles risquent de lourdes sanctions financières en cas d'oubli de renouvellement de leur carte de stationnement. La Ville de Bruxelles a mis en place une tolérance spécifique de vingt-et-un jours pour permettre aux citoyens de régulariser leur situation sans encourir de frais excessifs.

Mécanisme des redevances et zones tarifaires

Le système de tarification du stationnement dans la capitale belge repose sur une distinction claire entre les différentes zones urbaines. Le montant de la redevance forfaitaire varie selon l'emplacement exact du véhicule. Pour un stationnement non autorisé ou sans carte valide, les tarifs s'élèvent à trente-sept euros en zone verte, quarante-deux euros en zone rouge et quarante-sept euros en zone grise.

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Ces montants ne constituent pas des amendes au sens juridique strict, mais des tarifs acceptés implicitement par le conducteur qui se gare sans justification valable. En zone grise, où le stationnement est limité à quatre heures et demie par période, deux redevances peuvent être appliquées au cours d'une même journée si la durée totale dépasse cette limite.

Position officielle et limites de la tolérance

Le cabinet d'Anaïs Maes, échevine de la Mobilité à la Ville de Bruxelles, précise que la ville n'est légalement tenue d'aucun rappel officiel concernant la date d'expiration des cartes. Un courrier de courtoisie est envoyé trente jours avant l'échéance, mais il s'agit uniquement d'un geste volontaire de l'administration communale.

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La responsabilité du renouvellement incombe entièrement au citoyen. Toutefois, une marge de manœuvre existe pour les détenteurs de cartes existantes. Les redevances émises durant les vingt-et-un jours précédant la date effective du renouvellement peuvent être annulées sur demande. Cette mesure ne s'applique pas aux premières demandes de carte.

Témoignage et contestation des montants

L'expérience d'Arthur, résident de Laeken, illustre les difficultés rencontrées par certains usagers. Après avoir ignoré l'expiration de sa carte, il a reçu plusieurs avis de redevance lui demandant environ trente-huit euros par jour pour trois semaines de stationnement. Il estime que ce montant est disproportionné par rapport au coût annuel de la carte, fixé à quinze euros pour le premier véhicule et cent vingt-sept euros pour le deuxième.

Arthur insiste sur son statut de riverain légitime et affirme avoir payé dès réception du premier avis. Cependant, les avis continuent d'affluer, créant une incertitude sur le montant total dû. Le cabinet d'Anaïs Maes note que le chiffre de trente-huit euros mentionné par Arthur ne correspond à aucune grille tarifaire officielle publiée par la commune.

Rapport du médiateur et perspectives futures

Le médiateur régional Ombuds Bruxelles souligne une augmentation significative des plaintes liées aux stationnements. En 2025, quatre cent cinquante plaintes ont été enregistrées contre deux cent trente-trois en 2024. L'organisme critique particulièrement l'envoi en rafale d'avis pour une seule erreur, générant des coûts injustifiés pour les citoyens.

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Ombuds Bruxelles recommande à parking.brussels d'annuler toutes les redevances liées à une même cause, émises entre le premier constat et le lendemain de la réception du premier avis. Cette recommandation vise à protéger les usagers contre les délais de notification pouvant atteindre quatorze jours ou plus. Ces conseils ne concernent pas directement les communes gérant elles-mêmes leur stationnement, comme la Ville de Bruxelles.