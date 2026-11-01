Budget 2027 : Le Kern se réunit ce dimanche pour débloquer les négociations budgétaires

Le gouvernement fédéral reprend les travaux budgétaires ce dimanche à 21h00. La coalition Arizona est sous pression pour boucler le budget 2027 et réduire le déficit.

Le gouvernement fédéral reprend ce dimanche à 21h00 ses travaux budgétaires en comité restreint, communément appelé le kern. La situation est décrite comme très tendue, la coalition Arizona faisant face à une pression considérable pour boucler le budget 2027 à temps. Le Premier ministre Bart De Wever a achevé ce dimanche après-midi ses entretiens individuels avec ses vice-Premiers ministres dans le cadre des discussions budgétaires en cours.

Tensions au sein de la coalition Arizona

En quittant le 16 rue de la Loi, David Clarinval, représentant du MR, a déclaré que les travaux se poursuivaient en vue de parvenir à un équilibre financier. Il a également indiqué que le comité ministériel restreint se réunirait probablement en soirée. Selon les informations de notre journaliste Mathieu Col, la réunion est formellement prévue ce dimanche soir à 21h.

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Cela n'était déjà pas très simple, mais là, ça semble se compliquer encore un petit peu plus, a indiqué notre journaliste en direct dans RTL info 19H. Chaque vice-Premier ministre a été effectivement reçu séparément depuis hier. On attend désormais une reprise des discussions tous ensemble autour d'une même table. La réunion a été fixée à 21h pour tenter de dénouer la crise budgétaire actuelle.

Divergences sur le partage de l'effort budgétaire

Ce samedi, Bart De Wever avait eu des bilatérales avec Vincent Van Peteghem du CD&V et Maxime Prévot des Engagés. Ce dimanche, ce fut le tour de Frank Vandenbroucke du Vooruit et David Clarinval du MR. Par ailleurs, Vooruit et Les Engagés semblent tenir à ce qu'une part plus importante de l'effort budgétaire soit supportée par les épaules les plus larges de la société.

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Il y a quelques jours, le président de Vooruit, Conner Rousseau, avait déjà accentué la pression en ce sens, en déclarant que les tableaux budgétaires devaient être plus équitables. Il avait évoqué un montant de 1,5 milliard d'euros à prélever auprès des contribuables les plus fortunés. Cette demande crée un fossé important au sein de la majorité gouvernementale.

Options fiscales controversées et résistance du MR

Le parti propose plusieurs options pour atteindre ce montant, entre autres un doublement du taux d'imposition sur les plus-values. Une taxe de sortie plus élevée pour les entreprises qui délocalisent leur siège social est également envisagée, ainsi qu'un taux de taxe boursière plus élevé. Ces options sont qualifiées de catalogue des horreurs par le MR.

La coalition Arizona ambitionne une réduction du déficit budgétaire de 10 milliards d'euros d'ici 2029. Alors qu'une importante économie est envisagée dans le secteur de la santé, ce qui pose problème aux Engagés, on estime chez les centristes que les autres partis ne devraient pas non plus considérer certains sujets comme tabous. Certaines mesures évoquées sont par ailleurs très sensibles pour l'arrière-ban entrepreneurial de la N-VA.

Contexte économique et pressions externes

Dimanche après-midi, l'organisation patronale flamande Voka a publié un communiqué pour s'opposer fermement à une taxation des actions nominatives. Le MR y est aussi fort sensible, créant une résistance interne supplémentaire aux propositions de ses partenaires de coalition. D'autres partis font valoir que la charge pesant sur les plus épaules aurait pu être allégée si le MR n'avait pas bloqué sur la TVA.

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Cette position a contraint les autres partis à rechercher des recettes ailleurs, notamment auprès des hauts revenus et des entreprises. Le Premier ministre Bart De Wever devra dégager un compromis parmi toutes les options sur la table. Des possibilités telles que la taxation des plus-values et la taxe sur les opérations boursières pourraient être réexaminées, mais au prix de négociations difficiles.

Enjeux temporels et échéance du budget 2027

La coalition Arizona cherche à établir une trajectoire budgétaire jusqu'en 2029. Elle est à la recherche de 10 milliards d'euros pour réduire le déficit public de manière structurelle. Le temps presse pour que le budget 2027 soit voté à temps pour entrer en vigueur le 1er janvier. Tout retard pourrait avoir des conséquences graves sur la stabilité financière du pays et la confiance des marchés.

Le kern budgétaire ne s'était pas réuni ce samedi, mais Bart De Wever a enchaîné des entretiens bilatéraux avec plusieurs vice-Premiers ministres. Ces rencontres préparatoires visaient à caler les positions avant la réunion plénière de ce dimanche soir. L'issue de cette session déterminera la suite des négociations et la faisabilité du projet gouvernemental pour les années à venir.