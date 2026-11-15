Budget belge : échec des négociations et audience du Premier ministre Bart De Wever au Palais

Bart De Wever rencontre le Roi après l'échec des pourparlers budgétaires. Maxime Prévot et Pascal Delwit analysent les risques politiques et financiers pour la Belgique.

Bart De Wever se rendra au Palais royal ce lundi à 11h30 pour une audience cruciale avec le roi Philippe. Le Premier ministre belge doit présenter un rapport détaillé sur l'état d'avancement des négociations budgétaires au sein du gouvernement fédéral, dans un contexte de tensions majeures au sein de la coalition.

Ce rendez-vous politique s'inscrit dans la droite ligne d'un kern (conseil des ministres restreint) qui s'est à nouveau tenu depuis 14h00 dimanche. Cependant, les discussions pour un accord budgétaire d'une valeur de dix milliards d'euros ont finalement capoté dimanche soir. Cette rupture intervient suite au refus catégorique du parti Vooruit de poursuivre les négociations, estimant que le document proposé par le Premier ministre demeurait trop déséquilibré en sa défaveur.

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Vision des Engagés sur la stabilité gouvernementale

Maxime Prévot, ministre des Affaires étrangères et vice-Premier ministre du parti Les Engagés, a estimé lundi que Bart De Wever n'allait pas retirer la prise du gouvernement fédéral lors de son audience prévue à 11h30. Interrogé sur La Première (RTBF), il a réitéré que la Belgique faisait face à un défi budgétaire exceptionnel qui exigeait des décisions jugées courageuses par l'exécutif. Il a explicitement déclaré ne pas penser que le Premier ministre mettrait fin au mandat actuel.

Maxime Prévot a mis en garde contre les conséquences d'une précipitation qui pourrait plonger le pays dans le chaos. Selon sa logique, la facture nationale ne s'évaporerait pas par miracle dans une telle situation. Il a averti que quels que soient les acteurs restant autour de la table, ils devraient inévitablement trouver une solution, non plus pour les dix milliards initialement prévus, mais potentiellement pour une somme atteignant quinze milliards d'euros.

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Les Engagés entendent continuer à défendre le secteur de la santé, une position qu'ils partagent avec Vooruit. Toutefois, Maxime Prévot a reconnu qu'il était légitime que ce secteur contribue également à l'effort budgétaire global, notamment après les mesures déjà mises en œuvre concernant le chômage et les pensions. Il a précisé que cette contribution devait se faire de manière raisonnable pour être acceptable.

Divergences fiscales sur les hauts revenus

La principale fracture entre les partenaires de coalition porte actuellement sur la contribution des épaules les plus larges, c'est-à-dire les contribuables disposant des moyens financiers les plus importants. Maxime Prévot a jugé acceptable le volume actuel de contribution proposé dans les négociations. Il a cependant souligné que des divergences persistaient avec le MR et la N-VA concernant les mesures spécifiques et les mécanismes pour faire contribuer cette catégorie.

De son côté, le vice-Premier ministre du N-VA a confié que la responsabilité d'un échec lui serait insupportable. Cette déclaration intervient alors que Vooruit refusait de signer un accord qu'il jugeait fondamentalement injuste. L'impasse crée une situation politique tendue où chaque partie défend rigoureusement ses intérêts sectoriels et fiscaux respectifs, rendant la recherche d'un compromis de plus en plus complexe.

Analyse politique et scénarios d'après-audience

Pascal Delwit, commentant la situation sur Bel RTL, a estimé que l'échec des négociations budgétaires constituait également un revers personnel pour Bart De Wever. Pour lui, cette impasse est une pierre dans le jardin du Premier ministre qui devra faire face aux interrogations du souverain. Les scénarios possibles incluent le maintien des négociations sous une nouvelle forme ou, plus inquiétant, le déclenchement d'élections anticipées si l'accord ne se concrétise pas rapidement.

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L'Union syndicale CSC a déjà dénoncé une nouvelle mesure qui pèserait sur le dos des travailleurs ordinaires, suggérant que les compromis financiers pourraient se faire au détriment des catégories populaires. Simultanément, Jan Jambon n'a pas exclu un échec des négociations budgétaires mais a appelé toutes les parties à faire preuve de responsabilité pour éviter une dérive institutionnelle. Le gouvernement doit donc apporter un message positif au Roi, même en l'absence d'un accord final, pour justifier la poursuite du processus démocratique.