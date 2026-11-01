Budget belge : impasse avec De Wever face à l'exigence d'efforts fiscaux

Le gouvernement belge peine à finaliser le budget. Les sociaux-chrétiens exigent des contributions fiscales des plus riches pour éviter les 12e provisoires.

Le gouvernement dirigé par Bart De Wever traverse une crise budgétaire majeure qui menace sa pérennité. La finalisation d'un budget prévoyant dix milliards d'euros d'efforts d'ici 2029 rencontre des obstacles insurmontables depuis plusieurs jours. Les négociations sont bloquées en raison du refus catégorique du Mouvement Réformateur d'augmenter la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui crée un fossé infranchissable avec les partenaires de coalition.

Négociations budgétaires en impasse

Les discussions ont consisté à examiner le tableau budgétaire ligne par ligne pendant trois jours. Chaque membre du gouvernement devait pouvoir exprimer son avis sur les modalités d'application des mesures. L'objectif était d'approver un document revu et corrigé dans un élan final. Pourtant, le compte n'y est toujours pas. La mise sur la table de nouvelles mesures fiscales pour pallier le refus du MR complique encore les discussions.

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Chez le parti Vooruit, les socialistes flamands se montrent intransigeants sur l'équilibre général des mesures. Ils martèlent le besoin d'un milliard et demi d'euros d'efforts supplémentaires. Ces contributions doivent peser sur les épaules des plus riches. Ils refusent toute solution qui diminuerait les budgets de la santé et des retraites sans compensation adéquate.

Propositions fiscales controversées

Les Engagés francophones expriment également leur frustration. Ils demandent des mesures pour compenser les trois milliards queaurait pu rapporter une hausse générale de la TVA. Ces mesures ne doivent pas consister à faire seulement des économies dans la sécurité sociale et les soins de santé. Les centristes ont donc proposé une série de mesures fiscales visant les épaules les plus larges.

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Ces propositions incluent un doublement de la taxe sur les plus-values. Une hausse de l'exit-tax est également envisagée. Cette taxe s'applique quand une société part à l'étranger. Une taxe sur les opérations boursières est également mentionnée. Ces mesures sont perçues par certains comme une attaque frontale contre les petites et moyennes entreprises.

Pression des milieux patronaux

Le retour presque à la case départ fige à nouveau les positions. La semaine prochaine constitue la dernière fenêtre parlementaire pour faire voter un budget en bonne et due forme. À défaut, ce seront les douzièmes provisoires. Cette situation représente un véritable épouvantail pour le Premier ministre Bart De Wever. Il doit faire preuve de créativité pour rendre sa copie dans les temps.

Les exigences du centre et de la gauche de l'Arizona suscitent une grosse colère dans les rangs des nationalistes flamands. Les propositions sur la table concernent la limitation de certains avantages fiscaux des sociétés de gestion. Cette mesure passe très mal au Nord du pays. Elle rencontre une résistance particulière dans les milieux patronaux flamands.

Responsabilité de Bart De Wever

La pression est désormais maximale sur les épaules de Bart De Wever. Il reste à la recherche d'un compromis sous le regard sévère de la Voka. Cette puissante fédération patronale flamande observe attentivement les développements. Chaque jour sans accord rapproche le pays d'une situation financière instable.

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À l'heure actuelle, les Vice-Premiers attendent une convocation du Premier ministre. Les heures qui viennent seront cruciales pour l'avenir politique de Bart De Wever. Il devra choisir de jouer le tout pour le tout. Son style unique pourrait l'inspirer pour sortir de cette impasse. La suite des événements déterminera la survie du gouvernement actuel.