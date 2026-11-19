Le gouvernement bruxellois défend son plan de redressement budgétaire avec un déficit réduit, tandis que l'opposition remet en cause la viabilité économique de cette stratégie.

Le gouvernement bruxellois a officiellement présenté et défendu sa trajectoire budgétaire pour les années à venir, en se félicitant du maintien du déficit à 957 millions d'euros pour le budget ajusté de 2026. Cette décision s'inscrit dans une logique de discipline stricte, avec une projection de baisse supplémentaire du déficit à 719 millions d'euros pour l'année prochaine, soit 2027. Le ministre des Finances a souligné que cette orientation représente un progrès par rapport à une situation où Bruxelles n'avait tout simplement pas de budget il y a un an.

Une discipline budgétaire face aux surprises financières

Le ministre des Finances a rappelé que le travail n'est pas terminé car le déficit reste important, mais qu'une trajectoire claire exige une rigueur quotidienne. Cette trajectoire fait face à plusieurs mauvaises surprises financières majeures qui pèsent sur les comptes publics. L'intégration de la fondation Kanal dans les comptes régionaux alourdit le solde de 2026 de 60 millions d'euros, représentant un choc immédiat pour les finances publiques.

Also read Midterms 2026 : quel avenir politique pour Donald Trump après le rebond des démocrates ?

En 2027, la situation se complique davantage avec la disparition de 96,3 millions d'euros de recettes suite à la fin du plan de relance européen. Le gouvernement absorbe ces revers dans le cadre budgétaire convenu, jugeant que c'est nécessaire au regard des charges d'intérêts de la dette estimées à 528,6 millions d'euros en 2027. Ce montant représente une augmentation de 91,5 millions d'euros par rapport au budget ajusté 2026, imposant une gestion prudente des liquidités.

Cour des Comptes et incertitudes sur les estimations

Les remarques de la Cour des comptes offrent un miroir au gouvernement, pointant notamment des incertitudes quant aux besoins de financement réels. Les vérificateurs soulignent également la justification de certaines estimations budgétaires et interrogent la suffisance de certains crédits pour couvrir toutes les dépenses prévues. Cette critique institutionnelle ajoute une couche de complexité à la mise en œuvre de la stratégie de réduction du déficit, nécessitant une transparence accrue sur les prévisions financières.

Advertisement

Malgré ces avertissements, le gouvernement maintient sa ligne de conduite en misant sur une combinaison de réformes structurelles et de mesures fiscales pour stimuler l'attractivité de la région. L'effort budgétaire s'accompagne de transformations de l'administration bruxelloise pour améliorer l'efficacité des services publics. Ces réformes visent à rendre Bruxelles plus attractive sur le plan fiscal tout en assurant la stabilité des comptes publics à moyen terme.

Initiatives fiscales et primes pour les résidents

Des mesures concrètes sont prévues pour alléger la pression fiscale sur les ménages et les entreprises de la région. Le doublement de la prime BeHome en 2027 constitue un levier important pour soutenir le pouvoir d'achat des Bruxellois et encourager la stabilité résidentielle. Parallèlement, une baisse du taux des additionnels régionaux à l'impôt sur les personnes physiques (IPP) d'un pourcent est programmée pour 2028, témoignant de l'intention de rendre la région plus compétitive fiscalement.

Ces mesures s'inscrivent dans une vision à long terme où la croissance économique et la réduction du déficit doivent aller de pair. Le gouvernement espère que ces incitations fiscales stimuleront l'activité économique et généreront des recettes supplémentaires, contribuant ainsi à l'équilibre budgétaire tout en maintenant les services publics essentiels. Cette approche cherche à concilier rigueur financière et soutien à la population locale.

Opposition conteste la viabilité de la trajectoire

Dans l'opposition, le PTB, Ecolo, Defi et la N-VA ont émis de sérieux doutes sur les remèdes proposés et sur la tenabilité de la trajectoire de retour à l'équilibre annoncé. Ces partis estiment que le gouvernement fait des économies dans les services publics tout en augmentant les charges pour les Bruxellois, réduisant du même coup les moyens consacrés à des besoins essentiels. Ils critiquent également le maintien d'engagements financiers importants dans des projets coûteux comme Kanal, le métro 3 qui ne roulera pas ou le centre de congrès du Heysel.

Advertisement

Zakia Khattabi, représentant d'Ecolo, a jugé que la soutenabilité de la trajectoire budgétaire de la majorité n'était que de papier, soulignant la divergence de vue fondamentale des écologistes sur un retour à marche forcée vers l'équilibre budgétaire en 2029. Cette opposition active met en lumière les clivages profonds sur la gestion des finances publiques et les priorités d'investissement pour l'avenir de la Région de Bruxelles-Capitale.