Budget fédéral : Bart De Wever envisage un jour férié en moins, la CSC dénonce

Pour boucler le budget fédéral, Bart De Wever étudie la suppression d'un jour férié. La CSC critique la mesure et la majorité n'a pas encore trouvé d'accord.

Bart De Wever cherche une solution pour boucler le budget fédéral belge. Parmi les pistes étudiées par le formateur, la suppression d'un jour férié permettrait de rapporter des millions d'euros à l'État. La mesure doit toutefois encore convaincre les partenaires de la majorité, alors qu'aucun accord global n'a été trouvé sur le budget.

Le dossier se joue à quelques jours d'un rendez-vous important. Bart De Wever doit retourner chez le roi lundi pour faire le point sur l'avancée de ses discussions. Avant cette échéance, une dernière réunion ministérielle a été organisée pour tenter de rapprocher les positions sur les différents chapitres budgétaires.

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Un jour férié en moins pour financer le budget fédéral

Bart De Wever envisage de supprimer un jour férié afin de dégager des recettes pour le budget fédéral. Selon les informations relayées par Océane Vermeiren et Johan Brohez, cette option figure parmi les mesures d'économies actuellement examinées par la majorité.

Le principe est simple : en retirant un jour de congé légal, les autorités comptent réaliser des économies pour l'État. Cette mesure permettrait de rapporter des millions, selon les estimations évoquées dans le débat politique. Elle ne suffit pas à elle seule à résoudre l'ensemble des difficultés budgétaires du pays.

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Cette piste reste donc soumise à la négociation. Chaque parti de la majorité doit être convaincu avant qu'une décision puisse être annoncée officiellement au niveau fédéral.

La CSC et les partenaires de la majorité divisés

La CSC dénonce une mesure qu'elle juge injuste. Le syndicat estime que l'effort demandé pèserait sur le dos des travailleurs ordinaires, et non sur d'autres catégories de la population.

Au sein de la majorité, les positions restent loin d'être alignées. Un parti reste réticent sur toute une série de points du budget, ce qui complique la recherche d'un compromis global. Le parti Vooruit, de son côté, plaide pour davantage de dispositifs de congés, notamment en faveur des familles d'accueil, selon les informations rapportées dans le dossier.

Dans l'opposition, la tension est également vive. Certains responsables critiquent sévèrement la méthode du Premier ministre et dénoncent des justifications qu'ils jugent peu convaincantes. L'opposition se dit prête à des élections anticipées si aucun accord n'est trouvé, tout en souhaitant qu'un autre scénario soit privilégié.

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Réunion cruciale lundi avant le retour de De Wever chez le roi

La prochaine étape décisive est fixée à lundi, date à laquelle Bart De Wever doit se présenter de nouveau devant le roi. Cette échéance conditionne la suite des négociations sur la formation du gouvernement et sur le budget fédéral.

Pour les contribuables et les salariés, les conséquences de ces arbitrages seraient concrètes. La suppression d'un jour férié toucherait directement les travailleurs, tandis que les autres choix budgétaires détermineront l'effort demandé aux différents secteurs de la société.

Tant qu'aucun accord n'est validé par l'ensemble des partenaires de la majorité, le calendrier reste incertain. Les prochains jours diront si la piste du jour férié est retenue, abandonnée ou remplacée par d'autres mesures.