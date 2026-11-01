Budget fédéral : le kern échoue, Bart De Wever attendu chez le Roi

Budget fédéral belge : le conseil des ministres restreint ne parvient pas à un accord, et Bart De Wever doit se rendre chez le Roi lundi.

Lundi, la Belgique traverse une nouvelle crise politique : le conseil des ministres restreint, appelé kern, n'est pas parvenu à dégager un accord sur le budget fédéral. Le vice-Premier ministre David Clarinval (MR) l'a indiqué dans la nuit de dimanche à lundi. Le Premier ministre Bart De Wever doit se rendre chez le Roi ce lundi.

Selon les informations de la RTBF, le chef du gouvernement devrait présenter la démission de son gouvernement au souverain. Cette démarche pourrait constituer sa dernière carte pour provoquer un électrochoc au sein des états-majors des partis.

Also read Budget fédéral : Bart De Wever enchaîne des contacts bilatéraux

L'objectif serait de parvenir à un accord d'ici mardi midi, dernière limite pour présenter un budget pour 2027. Il s'agit d'éviter un budget sous forme de douzièmes provisoires, un mécanisme qui permet à l'État de continuer à fonctionner en reconduisant, par tranches mensuelles, les dépenses de l'année précédente faute de budget voté.

Désaccords fiscaux au cœur du budget

À la sortie des négociations, David Clarinval a pointé du doigt les socialistes flamands de Vooruit. Il leur reproche de s'en tenir à une ligne qui privilégie davantage d'impôts, pour des efforts moindres du côté des dépenses, alors que le MR défend l'inverse.

Advertisement

Plus de trois milliards d'euros d'impôts auraient été en discussion. Les socialistes flamands de Vooruit, rejoints côté francophone par Les Engagés, ont plaidé pour taxer davantage les épaules les plus larges afin d'atteindre l'objectif de 10 milliards d'euros d'économies d'ici 2029.

Ces taxes auraient notamment comporté un doublement de la taxe sur les plus-values, une hausse de l'exit-taxe, c'est-à-dire la taxe de sortie lorsqu'une société part à l'étranger, ou encore une taxe sur les opérations boursières (TOB), qui viendrait s'ajouter à une autre taxe.

Une proposition rejetée par le MR et la N-VA

Ce plan a été qualifié de " liste des horreurs " au MR, mais aussi à la N-VA. Les deux formations s'opposent donc fermement à cette piste fiscale dans le cadre des discussions budgétaires en cours.

Maxime Prévot, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (Les Engagés), était désabusé après cette nouvelle nuit de négociations infructueuse. Il l'a confié aux journalistes présents à la sortie.

Advertisement

Vincent Van Peteghem, autre vice-Premier ministre centriste et ministre du Budget, semblait énervé en quittant les lieux.

Des négociateurs silencieux à la sortie

Jan Jambon (N-VA), Frank Vandenbroucke (Vooruit) et Bart De Wever sont sortis sans autre commentaire, alors que les autres négociateurs avaient déjà quitté les lieux. Cette absence de déclaration laisse peu d'indications sur la suite des discussions.

Ce blocage intervient alors que le gouvernement doit finaliser le budget 2027 dans un délai serré, avec l'objectif de 10 milliards d'euros d'économies d'ici 2029 en toile de fond. Les prochaines heures seront donc déterminantes pour éviter un budget provisoire.