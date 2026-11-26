Le ministre lituanien Kestutis Budrys exige que l'Union européenne classe le GRU russe comme organisation terroriste suite aux sabotages, soulignant la menace pour la sécurité européenne.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Kestutis Budrys, a publié une demande officielle exigeant que l'Union européenne désigne le service de renseignement militaire russe, le GRU, comme une organisation terroriste. Cette initiative diplomatique majeure intervient dans un contexte de montée des tensions sécuritaires en Europe, marquée par une série d'incidents violentstels que des sabotages et l'envoi de colis piégés ciblant des intérêts européens.

Lutte contre les opérations du GRU en Europe

Le GRU terrorise systématiquement les sociétés européennes, les décideurs politiques et les citoyens, a déclaré M. Budrys au quotidien allemand Welt, dans des propos publiés le mercredi. Cette affirmation directe met en lumière la stratégie agressive que Vilnius attribue explicitement à l'agence de renseignement russe. Les services de renseignement lituaniens ont d'ores et déjà identifié les responsables de ces opérations hostiles. De plus, la justice du pays balte a déjà rendu des décisions juridiquement contraignantes dans plusieurs affaires liées à ces actions clandestines.

Also read Encore mieux que l’Union Saint-Gilloise : le Club de Bruges annonce un bénéfice historique

Poursuites judiciaires et affaires en cours

Cinq hommes sont actuellement jugés en Lituanie pour des charges de terrorisme. Ils sont soupçonnés d'avoir envoyé des colis contenant des engins explosifs artisanaux dans le cadre d'opérations directement liées au GRU. Cette procédure judiciaire représente une étape clé dans la capacité de l'État à répondre à ces menaces asymétriques. Les autorités lituaniennes ont également inculpé plusieurs autres personnes pour tentative d'incendie criminel et vandalisme présumés, agissant au profit de l'agence de renseignement russe.

Appel à une réponse coordonnée en Allemagne

Des poursuites similaires devraient être engagées en Allemagne, a encouragé formellement M. Budrys. Il a rappelé à cet égard la tentative d'attaque survenue début août à l'aéroport de Leipzig. Cet incident impliquait un drone chargé d'explosifs, constituant une preuve tangible de la portée transfrontalière de ces menaces. Cette demande souligne l'urgence d'une harmonisation des réponses légales entre les États membres de l'Union européenne face à ces opérations.

Advertisement

Menace pour l'Article 5 de l'Otan

Diverses attaques dans différents pays occidentaux ont été imputées au GRU par les analystes de sécurité. Le ministre lituanien estime que la Russie doit comprendre qu'elle ne mène plus une simple guerre hybride. Elle mène désormais une guerre non conventionnelle, susceptible de franchir le seuil d'invocation de l'Article 5 de l'Otan. Cet article impose l'assistance mutuelle en cas d'attaque armée contre un ou plusieurs membres de l'alliance atlantique.

La Lituanie soutient fermement l'Ukraine face à l'invasion russe et alerte régulièrement sur la menace croissante d'opérations russes d'espionnage et de sabotage. Cette position inébranlable vise à protéger l'intégrité territoriale et la sécurité collective de l'Europe face à une adversaire qui multiplie les méthodes d'agression indirectes.