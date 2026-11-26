Un bug technique affectant plus de 11 400 compteurs ORES et RESA fausse les relevés. Découvrez comment identifier la panne et contester vos factures d'énergie correctement.

Plus de 11 400 compteurs communicants exploités par ORES et RESA ont été touchés par un dysfonctionnement technique majeur. Cette panne informatique perturbe actuellement la transmission correcte des données de consommation auprès des fournisseurs d'électricité. Les relevés transmis par ces dispositifs intelligents sont erronés, créant une distorsion significative entre l'énergie réellement utilisée par les abonnés et celle enregistrée par le système.

Mécanisme de la panne et heures pleines

Ce bug informatique spécifique altère la répartition des consommations entre les heures pleines et les heures creuses. Or, ce décalage temporel est fondamental pour le calcul des factures d'électricité dans de nombreuses régions belges, où le tarif diffère selon la période de la journée. Si le compteur enregistre une consommation en heures pleines alors qu'elle a lieu en heures creuses, le coût à payer augmente artificiellement pour le consommateur final.

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Les gestionnaires de réseau de distribution, à savoir ORES pour la Région wallonne et RESA pour la Région de Bruxelles-Capitale, reconnaissent cette défaillance technique. Ils ont mis en place des procédures pour identifier les foyers concernés et corriger les données à distance. Cependant, la mise à jour des fichiers ne se fait pas toujours en temps réel, laissant des utilisateurs dans l'expectative.

Impacts financiers pour les consommateurs

Les abonnés concernés risquent de recevoir des factures anormalement élevées lors de la prochaine échéance de paiement. Cette surfacturation peut être particulièrement lourde si la période de non-conformité a duré plusieurs semaines ou mois. Il est donc crucial pour les citoyens de rester vigilants concernant les montants qui leur sont facturés par leurs fournisseurs d'électricité, même si leurs habitudes de consommation n'ont pas changé.

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La difficulté réside dans le fait que cette erreur provient de la chaîne de transmission des données, et non nécessairement d'une erreur de calcul du fournisseur sur la base des données qu'il reçoit. Cela complexifie la résolution du problème, car il faut prouver que la source des données était déjà corrompue avant d'arriver au service de facturation.

Procédure pour éviter les surprises

Pour éviter une mauvaise surprise financière, il est recommandé de comparer vos factures mensuelles ou trimestrielles avec les périodes précédentes de l'année. Une augmentation soudaine et injustifiée doit vous alerter immédiatement, surtout si vous ne vous êtes pas rendu compte d'une surconsommation liée à une nouvelle appareils électroménager ou à une absence prolongée de la maison.

En cas de doute, contactez votre fournisseur d'électricité en premier lieu. Informez-le de votre suspicion et mentionnez spécifiquement le bug affectant les compteurs ORES et RESA. Le fournisseur peut alors vérifier si vous figurez sur les listes des abonnés concernés par la panne. Cette étape administrative est souvent la plus rapide pour obtenir un premier dépannage ou un régularisation provisoire.

Contestation et régularisation des factures

Si votre facture est clairement faussée en raison du bug, vous disposez du droit de contester la somme réclamée. Cette contestation doit être formulée par écrit auprès de votre fournisseur. Joignez-y toutes les preuves possibles, y compris les copies des factures suspectes et, si possible, vos propres relevés de consommation ou les courriers des gestionnaires de réseau confirmant la panne.

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Une fois la contestation acceptée, le fournisseur doit procéder à une régularisation de votre facture. Cela signifie qu'une nouvelle facture sera émise avec le montant correct, basé sur une estimation ou une correction des données transmises par ORES ou RESA. Vous ne devrez payer que la différence, ou serez remboursé si vous avez déjà payé trop. Il est important de garder une trace de toutes les communications relatives à ce litige pour toute utilisation future en cas de désaccord persistant.

Calendrier de résolution et perspectives

La résolution définitive de ce problème dépend de la capacité d'ORES et de RESA à mettre à jour tous les compteurs affectés. Bien que les équipes techniques travaillent activement, le traitement des plus de 11 400 cas prend du temps. Les gestionnaires de réseau s'engagent à informer les fournisseurs des corrections effectuées au fur et à mesure.

Les consommateurs sont encouragés à ne pas ignorer ces signaux d'alerte. Une vigilance accrue sur les relevés de consommation permet de détecter rapidement les anomalies. Une fois le bug résolu techniquement, les factures devraient revenir à la normale, mais le délai de traitement des réclamations peut encore durer plusieurs semaines pour certains usagers.