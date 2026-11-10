Bulgarie : Bilan de 12 morts dans l'accident autoroutier de Yambol

Un accident mortel sur l'autoroute Trakia près de Yambol fait 12 morts et 51 blessés. Le brouillard dense et les critiques sur la sécurité routière dominent le débat en Bulgarie.

Une catastrophe routière majeure a frappé la Bulgarie sur l'autoroute reliant Sofia à Bourgas, provoquant la mort de onze personnes sur place et d'une autre après son transfert à l'hôpital. Ce nouveau bilan publié par le ministère de la Santé confirme que cinquante-et-une autres victimes ont été blessées lors de cette collision en chaîne dévastatrice.

Détails techniques de la collision en chaîne

L'incident s'est produit aux abords de Yambol, une zone géographique stratégique sur le corridor reliant la capitale au port de la mer Noire. Le gouverneur de la région Georgi Chalakov a confirmé auprès de l'agence de presse BTA qu'une cinquantaine de véhicules, mêlant voitures particulières et camions, étaient impliqués dans cet événement tragique.

Also read Naufrage de pirogue au Sénégal : Bilan monte à 39 morts à Thieppe

Les images diffusées par les médias bulgares illustrent l'étendue des dégâts matériels avec des automobiles retournées, calcinées ou éventrées de part et d'autre de la chaussée. La visibilité réduite due à un épais brouillard a été identifiée comme le facteur déclenchant immédiat de ce désastre collectif sur la voie rapide.

Positions officielles et responsabilités gouvernementales

Le ministre de l'Intérieur Ivan Demerdzhiev a expliqué que la visibilité était encore bonne à soixante-dix ou quatre-vingts mètres avant de chuter brutalement à environ dix mètres en très peu de temps. Il a annoncé que les autorités travaillent activement à l'équipement des portiques du système de péage pour alerter plus efficacement les conducteurs face à ces phénomènes météorologiques soudains.

Advertisement

Cependant, l'ONG Institut pour la sécurité routière a fermement dénoncé la responsabilité du gouvernement dans cette tragédie. Son président Bogdan Milchev a souligné que deux heures avant l'accident, à cinq heures du matin, les caméras du système de péage avaient déjà enregistré un brouillard très dense sur ce tronçon spécifique de l'autoroute Trakia.

Impact sociétal et contexte européen alarmant

Face à ce drame, une journée de deuil national a été décrétée pour mercredi par les autorités bulgares. Cet événement met irrémédiablement en lumière les problèmes persistants de sécurité routière qui hantent le pays depuis de nombreuses années et qui nécessitent des réformes structurelles urgentes.

Selon les chiffres de 2025 publiés récemment par la Commission européenne, la Bulgarie affiche le taux de mortalité routière le plus élevé de l'Union européenne. Avec soixante-onze décès par million d'habitants, le pays se situe bien au-dessus de la moyenne communautaire, notamment comparé à la Suède qui compte seulement dix-neuf décès par million d'habitants.