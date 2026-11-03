Bulgarie : Iliana Iotova face à Andrey Gyurov pour la présidentielle

Présidentielle en Bulgarie : la présidente sortante Iliana Iotova affronte Andrey Gyurov dans un scrutin marqué par une participation faible.

La présidente sortante bulgare Iliana Iotova affronte Andrey Gyurov, ancien Premier ministre par intérim soutenu par l'opposition pro-occidentale, dans le cadre de l'élection présidentielle en Bulgarie. Ce second tour oppose deux candidats aux positions très différentes sur la politique étrangère du pays.

Iliana Iotova plaide pour le dialogue avec Moscou afin de mettre fin à la guerre en Ukraine. Cette orientation distingue nettement sa candidature de celle de son adversaire, qui bénéficie du soutien d'une partie de l'opposition favorable à un rapprochement avec les pays occidentaux.

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Un scrutin disputé dans un contexte de tensions en mer Noire

Le débat électoral s'inscrit dans un climat de tension sécuritaire dans la région. Plusieurs attaques de drones contre des navires marchands ont fait une trentaine de disparus au mois d'octobre, dont 21 au large des côtes bulgares.

Ces événements ont renforcé les interrogations sur la capacité de l'État bulgare à protéger ses intérêts maritimes face aux menaces russes. Les candidats sont donc attendus sur leurs réponses à ces enjeux, qui pèsent sur la campagne au même titre que les questions intérieures.

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Le parcours d'Iliana Iotova, une figure du Parti socialiste

Iliana Iotova, âgée de 62 ans, est une ancienne journaliste et une figure du Parti socialiste. Elle a siégé au Parlement européen avant d'être élue vice-présidente aux côtés de M. Radev en 2016, puis de nouveau en 2021.

Elle a succédé à M. Radev à la présidence en janvier, après la démission de ce dernier pour se lancer dans la bataille des élections législatives. Ces législatives ont été remportées par le camp de Mme Iotova en avril.

Si elle était élue, Iliana Iotova deviendrait la première femme élue présidente de ce pays de 6,4 millions d'habitants. Elle a également promis de s'attaquer à plusieurs dossiers, sans que ces engagements ne modifient à eux seuls les données du scrutin.

Une participation faible et des attentes déçues

Selon la Commission électorale, la participation atteignait seulement 6,1 % à 11h00, heure indiquée comme 10h00 HB, contre 5,8 % à la même heure lors du premier tour. Le temps pluvieux et venteux qui touche une grande partie du pays n'a pas favorisé la mobilisation.

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Les sondages promettaient jusqu'à 20 points d'avance à Iliana Iotova, mais elle a réalisé un score bien en deçà de ces attentes lors du premier tour. Les bureaux de vote fermeront à 20h00, heure locale, soit 19h00 HB.