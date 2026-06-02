Bureau du Plan propose plusieurs pistes pour réduire les dépenses et augmenter les recettes

Le Bureau du Plan a présenté les programmes des partis politiques en lice pour les élections de 2024, qui avaient déjà été chiffrés. Les experts proposent plusieurs pistes pour réaliser des économies, telles que la sécurité sociale, la digitalisation, la fusion d'agences et d'administration, la limitation du nombre de collaborateurs parlementaires, la réduction des niches fiscales, la suppression de l'avantage fiscal pour le 3e pilier de pension et pour les comptes d'épargne, et la mise en place de nouveaux impôts. Les experts recommandent également de plancher sur le centenindex, l'indexation plafonnée, au profit de la proposition des interlocuteurs sociaux, tandis que d'autres experts suggèrent un saut d'index généralisé.

Le Bureau du Plan a présenté les programmes des partis politiques en lice pour les élections de 2024 , qui avaient déjà été chiffrés par le Bureau du Plan.

Les dépenses de l'Etat se répartissent en 2026 entre 293,5 milliards d'euros de dépenses et 267,4 milliards de recettes. Les experts proposent plusieurs pistes pour réaliser des économies, telles que la sécurité sociale, la digitalisation, la fusion d'agences et d'administration, la limitation du nombre de collaborateurs parlementaires, la réduction des niches fiscales, la suppression de l'avantage fiscal pour le 3e pilier de pension et pour les comptes d'épargne, et la mise en place de nouveaux impôts.

Les experts recommandent également de plancher sur le centenindex, l'indexation plafonnée, au profit de la proposition des interlocuteurs sociaux, tandis que d'autres experts suggèrent un saut d'index généralisé. Les experts préconisent également de revoir les prélèvements sur les revenus mobiliers, de taxer les revenus locatifs ou encore d'instaurer un impôt minimum, par exemple 30%, sur les très hauts revenus. Un impôt sur la fortune est aussi proposé, ainsi qu'un relèvement du taux de taxe sur les comptes-titres.

Les experts avancent aussi une nouvelle taxe qui viserait les établissements bancaires et des dispositions plus restrictives en matière d'impôt des sociétés





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