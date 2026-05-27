Bus scolaire percuté par un train : les résultats des tests de dépistage de drogue et d'alcool du conducteur sont négatifs

Un bus scolaire a été percuté par un train dans la région flamande, faisant deux morts et suscitant des questions sur la santé du conducteur. Les résultats des tests de dépistage de drogue et d'alcool du conducteur sont négatifs.

Un bus scolaire a été percuté par un train dans la région flamande, faisant deux morts et suscitant des questions sur la santé du conducteur.

Les résultats des tests de dépistage de drogue et d'alcool du conducteur sont négatifs. La police a communiqué davantage d'informations sur l'accident, qui a fait deux morts et a laissé plusieurs blessés. Le conducteur du bus scolaire a été retrouvé mort sur les lieux de l'accident, tandis que l'accompagnateur a été blessé. L'enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

Dans un autre incident, un homme a été arrêté après avoir tué son grand-père et blessé son père lors d'une dispute familiale. Un ado de 16 ans a également été arrêté après avoir braqué deux fois le même magasin Delhaize en quatre jours. Les autorités sont préoccupées par le nombre d'accidents aux passages à niveau en Belgique, qui sont souvent attribués à la distraction ou à la vitesse excessive.

Un expert a déclaré que les températures élevées dans la région flamande étaient dues à une combinaison de facteurs météorologiques. Un joueur a remporté un jackpot de 115 millions d'euros dans le jeu EuroMillions, en cochant les bons numéros





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