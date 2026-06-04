Buschauffeur-gerelateerde claims and criticism

The text discusses several claims and criticisms related to bus drivers and bus companies. It includes a complaint against a bus company by an advocate for the family of a deceased passenger, as well as criticism from the Belgian federation of bus and coach companies (FBAA) regarding the media coverage and the status of school bus drivers.

Advocaat Sven Mary gaat klacht met burgerlijke partijstelling indienen voor de familie van overleden Mohamed Reda (15): 'Zij willen waarheid weten' In Buggenhout is er een aanrijding gebeurd tussen een trein en een minibus die ingezet wordt voor schoolverkeer.

Daarbij zijn 4 doden gevallen. Volg alle updates in deze liveblog. Bij een aanrijding tussen een trein en een schoolbusje in Buggenhout zijn 4 doden gevallen: 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar. 5 andere kinderen zijn zwaargewond. Uit getuigenissen van ex-busbegeleiders bij VRT NWS blijkt dat in het verleden meerdere klachten zijn ingediend over het rijgedrag van de buschauffeur.

Advocaat Sven Mary gaat klacht met burgerlijke partijstelling indienen voor de familie van Mohamed Reda (15) Advocaat Sven Mary, die de familie van Mohamed Reda (15) bijstaat, gaat een klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen.

'Het is hun recht om te weten wat er gebeurd is en of er mensen zijn die verantwoordelijk zijn', klinkt het. De klacht is gericht tegen X: 'Maar zo kunnen zij het dossier opvolgen, inzage krijgen en onderzoeksdaden vragen'.

'Is de informatie over eventueel roekeloos gedrag juist, wie is daarvan verwittigd en wie diende daar eventueel een beslissing over te nemen? ', vraagt Mary zich af. 'Veel paraplu's gaan nu open en daar hebben zij geen baat bij', benadrukt hij. 'Dit gaat nu niet alleen meer over een busongeval, hier lijkt vanalles niet koosjer te zijn.

' Die mensen zeggen: 'Onze zoon is dood, hoe komt het dat hij gestorven is? ' Dat zijn gerechtvaardigde vragen. Want, zo zegt hij: 'Dat er ooit ten huize van Mohamed Reda gesproken is over de chauffeur kan ik u wel bevestigen'. Meer details wil hij voorlopig niet geven, om het onderzoek niet in gedrang te brengen.

'Maar die mensen zeggen: 'Onze zoon is dood, hoe komt het dat hij gestorven is? ' Dat zijn gerechtvaardigde vragen, die beantwoord moeten worden. Dat is een onderzoek waard.

' 'Zij wijzen niemand met de vinger, maar ze willen de waarheid weten. En als er iemand schuldig is, willen zij dat die verantwoordelijk gesteld wordt, voor henzelf, voor hun zoon, en voor alle toekomstige ouders die hun kind meegeven aan een school of een busmaatschappij.

' De Belgische federatie van bus- en autocarondernemeringen (FBAA) roept politici op om werk te maken van een betere financiering van het leerlingenvervoer. Ze eist meer financiële middelen voor het leerlingenvervoer van De Lijn, zodat er bij de gunning van contracten strengere kwaliteitscriteria kunnen worden opgenomen. Daarnaast vraagt de FBAA een structurele verbetering van het statuut voor schoolbuschauffeurs om de sector aantrekkelijker en kwalitatiever te maken. Ook uit de FBAA scherpe kritiek.

Volgens CEO Pieter Van Bastelaere zorgt de media-aandacht voor een gevaarlijke 'heksenjacht' waarbij alle 14.000 Belgische buschauffeurs collectief gecriminaliseerd worden. De betrokken busondernemer kan zich contractueel niet verdedigen in de media en heeft intussen al doodsbedreigingen ontvangen. De FBAA roept politici en media op tot grote terughoudendheid bij anonieme getuigenissen. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft op dit moment 'geen nieuwe inhoudelijke elementen' die het kan meedelen.

Dat staat te lezen in een persbericht.

'Wij begrijpen dat er veel vragen leven over de precieze toedracht van de feiten en dat er een grote maatschappelijke behoefte bestaat aan duidelijkheid. Het is evenwel essentieel dat het onderzoek in alle sereniteit, grondigheid en objectiviteit kan worden gevoerd. Dat is in het belang van de slachtoffers, nabestaanden en alle andere betrokkenen.

' De echtgenote van de overleden buschauffeur 'had totaal geen weet van klachten'. Dat zegt haar advocaat John Maes.

'Voor haar is dit een totale verrassing', klinkt het. 'Ze is zwaar aangedaan door wat er gebeurd is, door het overlijden van haar echtgenoot en de andere inzittenden in de bus die bestuurd werd door haar man. ' Tegelijk, zo zegt Maes, 'herkent ze zich totaal niet' in de aantijgingen van de afgelopen dagen. 'Ze vraagt dat het onderzoek wordt afgewacht en ze hoopt dat de oorzaak en de omstandigheden in kaart gebracht kunnen worden.

Ze is dan ook vragende partij voor dat onderzoek.

' Maes benadrukt dat het onderzoek nog volop bezig is. 'En het is belangrijk dat het niet doorkruist wordt door berichtgeving in de media, dat is niet gezond voor het onderzoek. We vragen tot terughoudendheid, en we hebben vertrouwen in justitie', klinkt het





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