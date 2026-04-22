Calendrier infernal : PSG et Manchester City au bord de l'explosion

Le Paris Saint-Germain et Manchester City sont confrontés à un calendrier extrêmement chargé, avec des matchs reportés qui mettent en péril leur course au titre respectives. Les polémiques enflent quant à l'équité de ces décisions.

La situation est particulièrement tendue en France, où le Paris Saint-Germain se trouve confronté à un calendrier infernal qui suscite de vives polémiques. Le club parisien doit disputer neuf matchs en l'espace de seulement 27 jours, ce qui implique un rythme de jeu tous les trois jours jusqu'à la fin de la saison.

Cette épreuve de force débute ce mercredi avec la réception de Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. L'origine de cette surcharge de matchs est en partie imputable au PSG lui-même. En mars, lors de sa confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Chelsea, le club avait sollicité et obtenu le report de son match contre Nantes afin de se concentrer pleinement sur sa préparation européenne.

La Ligue de Football Professionnelle (LFP) avait accédé à cette demande. Ce qui soulève des interrogations, voire de l'incompréhension, c'est la réapplication de ce même principe lors de la double confrontation contre Liverpool. Dans ce cas, c'est le match contre Lens qui avait été reporté du 11 avril au 13 mai. Cette décision a naturellement provoqué l'indignation du côté de Lens, compte tenu de l'importance cruciale de ce match dans la course au titre.

Les deux équipes ne sont actuellement séparées que par un seul point, le PSG ayant l'opportunité de porter son avance à quatre points en cas de victoire contre Nantes. Les dirigeants lensois avaient alors dénoncé une 'décision unilatérale' et un manque d'équité flagrant. Le report de la rencontre, prévu quatre jours avant la dernière journée de Ligue 1, aura indéniablement un impact significatif sur le déroulement des dernières journées du championnat.

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a exprimé son mécontentement face à ce calendrier surchargé, prédisant des difficultés jusqu'à la fin de la saison. Il a d'ailleurs annoncé qu'il procéderait à de nombreuses rotations dans son effectif afin de préserver ses joueurs. L'équipe parisienne doit enchaîner rapidement les matchs contre Nantes, Angers et le Bayern Munich. On peut se demander si Enrique ne subit pas les conséquences prévisibles de la politique de reports initiée par son club.

La situation est également préoccupante en Angleterre. Manchester City, après sa victoire cruciale contre Arsenal, a réduit l'écart à trois points et pourrait revenir à égalité en cas de victoire contre Burnley ce mercredi, lors d'un match qui aurait dû être joué à une date ultérieure. Ce report est dû à l'engagement de Manchester City en demi-finale de la FA Cup face à Southampton.

Cependant, un autre report pose problème : celui du match entre Manchester City et Crystal Palace, initialement prévu fin mars. La finale de la FA Cup entre Manchester City et Arsenal avait alors nécessité un décalage de cette rencontre. Les options pour reprogrammer ce match se sont rapidement réduites.

La qualification de Crystal Palace pour les demi-finales de la Conference League a rendu impossible un match en milieu de semaine, et la date du 22 avril a été abandonnée pour laisser la place au match reporté contre Burnley. La dernière option envisageable est désormais de jouer cette rencontre le 22 mai, soit seulement deux jours avant la dernière journée du championnat où Manchester City affrontera Aston Villa.

Un match d'alignement à 48 heures de la fin du championnat est une situation pour le moins inhabituelle et déstabilisante, surtout lorsque l'on sait que le titre se jouera probablement sur un fil. Cette accumulation de matchs et ces reports soulèvent des questions légitimes sur l'équité et la gestion des calendriers dans les compétitions professionnelles.

Les clubs sont-ils suffisamment pris en compte dans la programmation des matchs, ou les impératifs télévisuels et commerciaux priment-ils sur la santé des joueurs et l'intégrité des compétitions ? La situation actuelle met en lumière la nécessité de trouver un équilibre entre les différentes exigences et de garantir un calendrier plus juste et plus raisonnable pour tous les acteurs du football.

Les conséquences de ces décisions peuvent être considérables, non seulement pour les clubs concernés, mais aussi pour l'ensemble du championnat, en termes de suspense, de compétitivité et d'attractivité





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