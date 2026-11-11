Camara mène les Blazers à la victoire face à OKC

Camara assure une solide performance pour les Portland Trail Blazers, qui écrivent leur septième victoire de la saison 123-103 contre le Oklahoma City Thunder.

Le 15 février 2024, les Portland Trail Blazers ont remporté leur septième victoire de la saison en battant les Oklahoma City Thunder 123-103 à Oracle Arena. La performance de Camara a été décisive, guidant son équipe vers un résultat éclatant.

Camara au centre de l'action

Dans cette soirée, Camara s'est imposé en tant que titulaire, délivrant 12 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. Sa défense, pourtant souvent sous-estimée, a limité l'effort offensif du Thunder. Les Oklahomans ont été retenus sous les 105 points, un résultat peu fréquent pour la saison.

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Le tir collectif des Thunder était irrégulier, seulement 44 % de réussite aux paniers à deux points, ce qui a grandement sapé leur volonté de marquer.

Shai Gilgeous‑Alexander maintient l'équilibre

Shai Gilgeous‑Alexander a produit un effort raisonnable, atteignant 60 % de tir en 10 tentatives, pour s'ajouter à 14 points, 3 rebonds et 3 passes. Son ajustement offensif a permis au Thunder de rester compétitif, surtout durant les deux premiers quarts.

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Le retour de l'attaquant blessé booste l'avantage

Le retour d'un joueur clé, retraité après une rupture du tendon d'Achille, a marqué l'influence de la suite du match. Dans le troisième quart-temps, il a marqué 13 points d'affilée, soulignant son impact immédiat. Un accent lors de ses trois points à la fin du sans‑cueil a permis à Portland de prendre un avantage décisif.

Le match a donc vu les Trail Blazers consolider leur position de premier dans la conférence Ouest, tandis que les Thunder devront reconsidérer leur stratégie d'attaque et de défense en vue des prochains matchs de la saison. Les prochains rendez‑vous incluent un déplacement à Los Angeles contre les Lakers le 19 février et un retour à Houston contre les Rockets le 22 février.

Ce qui suit pour les deux équipes

Les organisateurs de la NBA confirment que le calendrier reste inchangé pour les séances d'entraînement en plein air sur le terrain de l'Oracle Arena. Les officiels des Blazers appellent tous les fans à soutenir l'équipe lors des prochains matchs qui promettent de renforcer leur titre de division. Pour les Thunder, les entraîneurs prévoient des ajustements tactiques afin de restaurer la vigueur offensive.