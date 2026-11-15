Camion de Rendac percute maison à Woumen: conducteur malade

Un poids lourd de l'entreprise Rendac a percuté une habitation à Woumen après que le chauffeur a perdu conscience. Les résidents, un couple de septuagénaires, s'en sortent indemnes malgré les dégâts matériels importants.

Un véhicule utilitaire lourd appartenant à l'entreprise de traitement des déchets animales Rendac a provoqué un grave incident en percutant la façade d'une résidence située dans la commune de Woumen, près de Diksmuide. Cet accident s'est produit ce mardi matin aux alentours de 6 heures, sur la Sint-Pietersstraat, lorsque le conducteur a perdu le contrôle de son engin.

Les circonstances de la collision

Lors de son trajet vers Woumen, le chauffeur a rencontré un rétrécissement de la chaussée, endroit marqué par la présence d'un bloqueur de vitesse en béton situé au centre de cette section. Selon les déclarations du conducteur, c'est précisément lors du passage sur cet obstacle qu'il a subi un malaise soudain, entraînant une perte de connaissance momentanée.

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Cette blackout a eu des conséquences immédiates et violentes pour le transport. Le camion, désormais sans conducteur pour le diriger, a dévié de sa trajectoire initiale et a parcouru environ 30 mètres hors de la route avant de s'écraser violemment dans la maison.

L'impact a été tel que la structure du bâtiment a été gravement compromise. Un coin entier de l'habitation a été complètement détruit par le poids et la force de l'engin routier, rendant la maison quasi inhabitable dans l'immédiat.

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Situations des victimes et de l'automobiliste

La situation aurait pu être tragique, mais les résidents, un couple octogénaire, se trouvaient au moment de l'impact au rez-de-chaussée de la maison. Heureusement, ils n'ont subi aucune blessure physique, même s'ils ont été profondément choqués par la scène brutale qui s'est déroulée sous leurs yeux.

Les forces de l'ordre ont pris en charge le couple choqué pour assurer leur bien-être psychologique après ce traumatisme. De leur côté, les premiers secours ont porté une attention particulière à l'état du chauffeur de la benne, qui a déclaré avoir été légèrement blessé lors de l'accident.

Conscient de sa situation, le conducteur a réussi à s'extraire seul de la cabine de son véhicule. Il a ensuite été transporté vers un hôpital pour y recevoir les soins médicaux nécessaires suite à ses blessures légères et probablement à son malaise initial.

Expertise technique et interventions d'urgence

Le corps de pompiers s'est rendu immédiatement sur les lieux pour évaluer les risques structurels de l'édifice. Une inspection minutieuse a confirmé que la stabilité de la bâtisse était compromise, nécessitant des interventions urgentes pour éviter tout effondrement supplémentaire.

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Johan Geeraert, le chef de police de la zone de la Polder, a résumé la gravité de la situation aux médias. Il a indiqué que la maison devrait être strictement étayée pour assurer la sécurité des abords, tandis que des travaux de déblaiement massifs resteront à effectuer pour récupérer les débris.

Les dégâts matériels apparaissent comme considérables pour les propriétaires. La reconstruction ne pourra pas être menée rapidement, car la sécurité de la structure doit être rétablie avant toute autre opération. L'enquête se poursuit pour déterminer si le malaise relevait d'une cause médicale naturelle.