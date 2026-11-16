Camion heurte église gothique Bruxelles dégâts structurels importants

Un camion a percuté l'église des Pères Assomptionnistes à Bruxelles ce dimanche, compromettant la structure. La Ville de Bruxelles intervient avec la Régie des Bâtiments.

Un accident majeur a eu lieu ce dimanche vers 09h00 à Bruxelles lorsqu'un camion a heurté violemment le mur latéral de l'église située à l'angle des rues de la Madeleine et de la Putterie. L'impact s'est produit à proximité immédiate de la gare Centrale, près du porche de l'édifice religieux historique.

Intervention urgente Ville et Régie des Bâtiments

La Ville de Bruxelles et la Régie des Bâtiments ont immédiatement déployé des équipes sur les lieux pour procéder aux premières constatations techniques. Face à l'ampleur des dégâts, la municipalité a officiellement commandé, dès dimanche après-midi, des travaux d'étaiement temporaires indispensables à la stabilité du bâtiment. Ces interventions de renfort structurel ont été menées à leur terme dans la soirée du même jour pour sécuriser la zone.

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Structure compromise et enquête en cours

Les dégâts matériels sont importants et l'étanchéité de l'édifice est compromise au niveau de la partie endommagée. Plusieurs grandes fissures sont apparues dans le mur après la collision, obligeant les autorités à installer un périmètre de sécurité autour d'une partie de l'église. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer précisément les circonstances de l'accident, bien qu'aucune blessure n'ait été signalée parmi les personnes présentes.

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Patrimoine menacé et prochaines étapes

Fondée au XIIIe siècle et reconstruite dans le style gothique au XVe siècle, l'église a été reconnue comme patrimoine en 1942. La Régie des Bâtiments la loue aux Pères Assomptionnistes depuis juin 1989. Les prochaines étapes pour la restauration seront déterminées sur la base des concertations entre la Ville et la Régie, de constatations plus détaillées et des avis des ingénieurs en stabilité de la Ville.