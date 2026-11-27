La campagne BOB débute le 27 novembre 2026 en Belgique avec 746.000 contrôles prévus. Les statistiques montrent des différences régionales sur l'usage du volant et la prévention.

La campagne de sensibilisation et de contrôle BOB (Boiteux Ou Boit) est officiellement lancée pour la période allant du vendredi 27 novembre 2026 jusqu'au dimanche 31 janvier 2027. Cette initiative majeure vise à réduire les accidents de la route liés à l'alcool et aux stupéfiants sur l'ensemble du territoire national belge. Les autorités compétentes ont choisi cette période hivernale, traditionnellement marquée par les rassemblements festifs, pour intensifier la présence des forces de l'ordre sur les axes routiers.

Renforcement des contrôles de police

Les polices locales et fédérales intensifieront considérablement les opérations de dépistage d'alcoolémie et de drogues au volant. Ces contrôles seront effectués indistinctement de jour comme de nuit, afin de maximiser l'effet dissuasif auprès des conducteurs. L'objectif affiché par les services de police est de maintenir une pression constante sur le réseau routier pendant toute la durée de la campagne, couvrant les weekends et les jours fériés de fin d'année.

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Statistiques et comparaisons régionales

L'analyse des comportements des conducteurs révèle des disparités géographiques significatives dans l'attitude des usagers de la route. Une enquête auprès de 1.000 personnes indique que 3 Belges sur quatre prévoient d'adopter le réflexe BOB pendant les fêtes, ce qui représente une tendance positive à la sécurité routière. Cependant, cette proportion varie considérablement selon les régions, atteignant 79 % en Flandre contre 66 % en Wallonie, ce qui soulève des interrogations sur l'efficacité des campagnes dans certaines zones.

Solutions alternatives et prévention

Afin de faciliter l'adoption du réflexe BOB, les autorités recommandent plusieurs solutions concrètes telles que la désignation d'un conducteur sobre, la prise d'un taxi, l'utilisation des transports en commun ou encore le fait de dormir sur place avant de partir. Lors de la précédente campagne hivernale, près de 746.000 conducteurs avaient été contrôlés, dont 1,1 % étaient sous l'influence de l'alcool. Pour débuter cette campagne BOB, des messages de prévention seront diffusés sur les panneaux publicitaires des stades mais aussi sur les sites internet et les réseaux sociaux des clubs, dans les buvettes, l'accent sera mis sur les boissons sans alcool.

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Risques identifiés et interventions

Malgré ces efforts, un quart des Belges prévoit tout de même de prendre le volant après avoir consommé de l'alcool, exposant ainsi la vie des autres usagers à un risque majeur. Parmi les conducteurs qui prendront le volant pendant les fêtes, 6 % déclarent vouloir éviter les contrôles d'alcoolémie. Cette proportion est quatre fois plus élevée en Wallonie (12 %) qu'en Flandre (3 %), mettant en lumière un défi particulier pour les forces de l'ordre dans cette région. L'enquête révèle également que 74 % des Belges déclarent intervenir pour empêcher une connaissance alcoolisée de prendre le volant ou lui trouver une solution alternative, montrant une forte implication citoyenne.

Visibilité et messages officiels

La campagne bénéficiera d'une visibilité accrue le long des autoroutes wallonnes et flamandes, avec un slogan clair rappelant l'importance de la sobriété. Par ailleurs, 95 % des personnes qui reçoivent des invités pendant les fêtes proposent des boissons sans alcool, contribuant à une culture de la prévention. Les citoyens sont incités à rester vigilants et à agir de manière responsable pour garantir la sécurité de tous sur les routes belges cette saison festive.