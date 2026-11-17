Dei Belgique lance la campagne #EnfantJeTeCrois avec 24 partenaires pour contrer les idées reçues sur les violences sexuelles sur mineurs et encourager la crédibilité des victimes.

La coalition d'organisations dirigée par Dei Belgique a officiellement déployé la campagne #EnfantJeTeCrois, une initiative numérique majeure visant à transformer la réaction des adultes face aux déclarations d'enfants victimes d'abus. Cette plateforme web collaborative, conçue par vingt-quatre structures de référence telles que l'ONE, Unia et SOS Enfants, place la confiance accordée à l'enfant au cœur de la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs (VSS) en Belgique et en Europe.

Statistiques choc et réalité des agresseurs

Le site web dédié à cette cause s'efforce de corriger les perceptions erronées grâce à des données factuelles et objectives sur le phénomène des VSS chez les enfants. Dei Belgique rappelle avec précision qu'en Europe, environ un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles, un chiffre qui contredit directement l'image courante de ces crimes commis par des inconnus dangereux isolés. La réalité statistique montre que le plus souvent, l'auteur des violences fait partie intégrante du cercle de confiance immédiat de l'enfant, ce qui complexifie la détection et le signalement.

Also read Actualités : Départs chez Orange Belgique, drame à Couillet et impasse budgétaire

Combattre le mythe des fausses accusations

Les vingt-quatre organisations partenaires, dont les CVPS et l'association Voix d'Enfants, ont travaillé collectivement pour offrir un contre-pied direct au préjugé tenace selon lequel les enfants inventeraient souvent des récits d'abus. Les études menées sur le sujet par ces entités démontrent que les fausses allégations sont extrêmement rares. L'objectif est de dissiper les doutes qui freinent la parole des victimes et de fournir aux adultes de confiance des réponses claires aux idées reçues sur la nature de ces traumatismes.

Le témoignage poignant de Rachel Adama

Rachel Adama, présidente de l'association Voix d'Enfants et elle-même survivante de violences, a livré un témoignage poignant auprès de l'agence Belga pour illustrer les conséquences dévastatrices du manque de croyance. Elle explique que révéler des violences exige un courage immense de la part de l'enfant, car ces actes s'inscrivent toujours dans un rapport de pouvoir asymétrique. Croire l'enfant doit donc devenir un réflexe immédiat pour tout adulte concerné par sa protection.

Advertisement

Protéger le trauma secondaire de la victime

Lorsque la parole de l'enfant se confie mais qu'elle est immédiatement mise en doute, cela renforce la sidération initiale et crée un véritable traumatisme secondaire pour la victime. Rachel Adama, dont la mère refuse toujours d'accepter les faits qu'elle a dénoncés il y a plus de trente ans, insiste sur la nécessité pour les interlocuteurs adultes d'éviter toute forme de scepticisme. Ce silence ou cette incrédulité prolongée agit comme une violence supplémentaire qui bloque la guérison psychologique.

Protocole d'écoute pour les adultes de confiance

Chaque personne amenée à recevoir la confession d'un enfant devrait avoir plusieurs priorités précises à l'esprit selon les recommandations de la campagne #EnfantJeTeCrois. Il est impératif de ne pas douter, de ne pas montrer d'émotion susceptible de bloquer la parole, et de ne pas se lancer dans un interrogatoire judiciaire. L'adulte doit simplement assurer à l'enfant que son témoignage sera transmis aux autorités compétentes afin de le protéger efficacement, sans juger ni influencer le récit.