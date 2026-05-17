Can a football player fully recover 72 hours after a final match?

The staff of Union Saint-Gilloise is challenged to prove that a professional football player can be fully operational 72 hours after a final match, which could greatly impact the race for the Belgian title.

Un joueur de football professionnel qui a disputé 120 minutes d’une finale le jeudi peut-il être pleinement opérationnel 72 heures plus tard, pour un combat de cadors qui clarifiera grandement la course au titre de champion de Belgique ?

Le défi du staff de l’Union Saint-Gilloise est en tout cas d’y répondre par l’affirmative. Les Jaune & Bleu perdront la maîtrise de leur sort s’ils ne s’imposent sur la pelouse du Club Bruges, qui les devance d’une unité au classement des Champions' Play-offs de Pro League à trois journées du terme. Le défi est de taille pour les Bruxellois qui ont dû passer par la prolongation trois jours plus tôt pour s’emparer de la Coupe de Belgique.

De passage à notre micro après la finale, l’entraîneur unioniste croyait dur comme fer en la capacité de son équipe à récupérer en mode express. Après de brèves célébrations, les joueurs de l’Union ont d’ailleurs rapidement 'switché' vers l’affrontement au Jan Breydel Stadion. La nourriture et beaucoup d’eau… Ça va nous permettre de récupérer un maximum physiquement. Il y aura très peu d’entraînements demain et après-demain.

Tout est fait en fonction de la fraîcheur. Cet élan ne peut qu’être positif par rapport au match de dimanche. On est tous fatigués maintenant, on peut bien utiliser le repos. Dimanche arrivera très vite.

Pas question donc de considérer la débauche d’énergie face à Anderlecht comme l’effort de trop dans le chef des champions de Belgique en titre…Anouar Ait El Hadj bon joueur après le sacre de l’Union en Coupe : ‘J’espère qu’Anderlecht reviendra au top





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