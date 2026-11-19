Garance Delabye, atteinte d'un cancer du pancréas, cherche de l'aide pour financer le Daraxonrasib. Ce traitement efficace, mais non remboursé en Belgique, illustre les limites du système.

En juillet, une échographie routine révèle l'irréversible à Garance Delabye, une nutrithérapeute basée à La Hulpe. Le diagnostic est celui d'un cancer du pancréas au stade quatre. Cette forme de tumeur, identifiée comme un adénocarcinome canalaire, présente une survie à cinq ans qui ne dépasse pas les dix pour cent, selon les données oncologiques actuelles.

Un diagnostic tardif et une survie limitée

Le Professeur Marc Van Den Eynde, oncologue digestif et chef de clinique aux Cliniques universitaires Saint-Luc, confirme la gravité du tableau clinique. Il précise que la chirurgie reste la voie thérapeutique offrant les meilleures perspectives de guérison. Cependant, seuls quinze à vingt pour cent des patients sont physiquement éligibles à cette intervention complexe en raison de la localisation et de la progression de la tumeur.

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Pour la grande majorité des cas, la chimiothérapie constitue le pilier central du traitement. Elle est administrée soit en pré-opératoire, soit en post-opératoire, soit chez les patients inopérables. Dans le cas de Garance Delabye, la décision de commencer immédiatement une chimiothérapie a été prise après une période de deuil collectif de la famille, jugée suffisante pour passer à l'action médicale.

Le Daraxonrasib, une option ciblée et coûteuse

Devant l'état d'avancement de la maladie et les lésions hépatiques associées, l'équipe médicale et la patiente se tournent vers le Daraxonrasib. Ce médicament, déjà approuvé aux États-Unis où il a démontré des résultats cliniques significatifs, cible une mutation génétique présente dans plus de quatre-vingt-dix pour cent des cancers du pancréas.

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Selon les études cliniques disponibles, le Daraxonrasib ne guérit pas la maladie mais double la survie médiane des patients. Cela signifie que le seuil à partir duquel la moitié des patients traités sont encore en vie est repoussé de deux fois plus loin dans le temps par rapport aux traitements standards. Une avancée majeure pour des pathologies jusque-là très résistantes.

Cependant, en Belgique, ce traitement coûte quarante mille euros par mois et n'est toujours pas remboursé par l'assurance maladie. La patiente et son entourage ont donc lancé une opération de solidarité pour rassembler les fonds nécessaires et permettre l'accès à ce protocole thérapeutique expérimental localement.

Le décalage réglementaire entre l'Europe et la Belgique

Le fabricant du Daraxonrasib, une société américaine, a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne. Cette validation technique permet la commercialisation du produit sur le continent. Toutefois, la phase suivante implique des négociations complexes avec les organismes de remboursement, tels que les mutuelles, pour définir le prix et les conditions d'accès.

En Allemagne, un système plus agile a été mis en place. L'assurance maladie y verse une compensation financière temporaire aux entreprises pharmaceutiques qui mettent gratuitement le médicament à disposition des patients. Cela permet de commencer le traitement sans attendre la fin des négociations tarifaires, assurant une continuité des soins critique.

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Une médecine à deux vitesses pour les soignants

Les professionnels de santé en Belgique vivent cette situation avec une extrême difficulté morale. Le système de santé local n'est pas habitué à une médecine à deux vitesses où l'accès au soin dépend directement de la capacité financière du patient. Le Professeur Marc Van Den Eynde souligne que la médecine doit rester équitable, indépendamment des ressources des personnes soignées.

Le délai total moyen entre l'autorisation de mise sur le marché et le premier remboursement est de cinq cent soixante-treize jours. Une part importante de ce retard se situe en dehors du contrôle des autorités publiques, notamment pendant les périodes de suspension de la procédure administrative. Ce délai impacte directement les pronostics vitaux des patients atteints de cancers agressifs comme celui de Garance Delabye.