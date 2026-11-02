Cancer masculin : les clés du dépistage précoce selon la Fondation contre le cancer

Découvrez les signes avant-coureurs des cancers de la prostate, du testicule et du pénis. Focus sur les recommandations de la Fondation contre le cancer et des experts belges pour un diagnostic précoce.

Le mois de novembre est traditionnellement marqué par la pousse de moustaches dans le monde entier, une initiative visuelle qui sert de levier à la campagne internationale Movember. Cette mobilisation mondiale vise à sensibiliser le public à des enjeux de santé masculine souvent négligés, en particulier la nécessité de briser les tabous entourant les cancers de la prostate, des testicules et du pénis. L'objectif est de lutter contre la honte qui freine trop souvent les hommes dans leur démarche de diagnostic précoce.

La prostate : un silence pesant sur un cancer fréquent

Le cancer de la prostate représente un défi de santé publique majeur en Belgique, avec 12.535 nouveaux cas diagnostiqués en 2024. Il s'agit du cancer le plus fréquent chez les hommes, yet une chape de silence continue d'entourer cette pathologie, comme le constate Pierre Coulie, coprésident de la Fondation contre le cancer. Le Pr Thierry Roumeguère, chef du service d'urologie à l'Hôpital Universitaire de Bruxelles, qui regroupe l'Institut Jules Bordet et l'hôpital Erasme, partage ce constat. Il note que l'information et la sensibilisation ont considérablement évolué ces dernières années, mais que beaucoup d'patients arrivent encore à un stade avancé de la maladie.

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Cette attente peut avoir des conséquences graves sur le pronostic vital. Le Pr Thierry Roumeguère souligne qu'il est regrettable de consulter trop tardivement, car les traitements sont beaucoup moins efficaces lorsque la maladie est découverte tardivement. Pierre Coulie renforce cet argument en expliquant que les chances de guérison diminuent significativement si le début du traitement est retardé. Les professionnels de santé insistent donc sur l'importance de ne pas ignorer les premiers signes et de réagir rapidement face à d'éventuels symptômes urinaires.

Les signes d'alerte pour le cancer de la prostate incluent des troubles urinaires persistants tels qu'une difficulté à uriner, un jet urinaire plus faible ou des gouttes retardataires. Le Pr Thierry Roumeguère précise qu'une douleur dans le bas du ventre lors de la miction ou la présence de sang dans les urines doivent également alerter. Bien que le toucher rectal était historiquement la méthode centrale du dépistage, il est souvent remplacé aujourd'hui par l'échographie ou l'IRM, qui offrent des résultats plus précis. La littérature scientifique récente invite à réfléchir sur le caractère systématique du toucher rectal.

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Le testicule et le pénis : tabous et dépistage par l'auto-examen

Le cancer du testicule touche principalement les hommes jeunes, avec 474 nouveaux diagnostics en 2024 en Belgique, le pic se situant dans la tranche d'âge des 30 à 34 ans selon la Fondation contre le cancer. Cette pathologie est encore plus taboue que le cancer de la prostate, car elle affecte une population souvent perçue comme en bonne santé. Le Pr Amandine Degraeve, urologue au CHU UCL Namur et aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, explique que l'auto-examen est fortement recommandé, à l'image du dépistage du cancer du sein pour les femmes.

Malgré l'importance de l'auto-examen, les professionnels de santé rencontrent encore des résistances. Le Pr Thierry Roumeguère raconte qu'il reçoit souvent des ricanements lorsqu'il recommande aux jeunes hommes de s'auto-palpé en faculté de médecine. Pierre Coulie insiste sur la nécessité de surmonter cette gêne : la présence d'un nodule dur, d'une masse palpable ou de douleurs dans un testicule est anormale et nécessite une consultation médicale immédiate. Ne pas avoir peur de consulter peut sauver des vies, car le diagnostic précoce est crucial pour une prise en charge efficace.

Concernant le cancer du pénis, qui est encore plus rare avec 110 nouveaux cas recensés en 2024, le signe d'alerte principal est une lésion cutanée qui ne guérit pas et qui peut parfois saigner. Pierre Coulie met en avant le pronostic exceptionnellement favorable de ce cancer lorsqu'il est pris en charge à un stade localisé, avec un taux de survie de 100 %. Il est donc dommage de retarder la consultation pour des raisons de pudeur ou d'incompréhension des symptômes initiaux.

Impact sanitaire et recommandations pour les citoyens

La prise en charge précoce de ces cancers a un impact direct sur la survie et la qualité de vie des patients. En Belgique, plus de 125.000 hommes vivent avec les conséquences d'un cancer de la prostate, et le taux de survie à dix ans est de 97 %. Toutefois, 1485 décès ont été recensés en 2023, soulignant l'urgence d'une meilleure prévention. Pour le cancer de la vessie, le facteur principal est le tabagisme, un fait méconnu aussi bien par une partie de la population que par certains médecins. Le Pr Thierry Roumeguère alerte sur le fait que le sang dans les urines est souvent confondu à tort avec une simple infection urinaire.

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Face à tout symptôme inhabituel, il est essentiel de contacter son médecin généraliste sans tarder. La Fondation contre le cancer et les experts médicaux rappellent que l'information et la sensibilisation sont des leviers puissants pour sauver des vies. Le message est clair : ne pas attendre, ne pas avoir honte et agir rapidement face à des signes avant-coureurs. Le dépistage précoce reste la clé pour améliorer les pronostics et réduire la mortalité liée à ces maladies masculines.

En cas de question ou d'inquiétude concernant la santé masculine, des professionnels de Cancerinfo sont disponibles gratuitement pour accompagner les patients dans leurs démarches. Cette initiative souligne l'importance d'un réseau de soutien accessible à tous, afin de dédramatiser les consultations et de promouvoir une culture de la prévention. La campagne Movember en novembre sert de rappel annuel à l'importance de ces messages de santé publique.