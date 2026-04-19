Canicross Solidaire : Une Première Étape Prometteuse pour le Télévie 2027

Une course de canicross amateur a réuni maîtres et chiens pour collecter des fonds au profit du Télévie 2027, illustrant la mobilisation continue des bénévoles et l'engagement personnel d'une jeune organisatrice marquée par la maladie.

La ferveur pour la recherche ne connaît aucun répit. Un exemple éclatant nous est offert par une récente manifestation de canicross amateur, organisée avec le noble objectif de soutenir le Télévie 2027. Dans une atmosphère vibrante, où se mêlaient esprit sportif et profonde symbolique, maîtres et leurs fidèles compagnons à quatre pattes ont uni leurs forces et leurs foulées sur un parcours exigeant de trois kilomètres.

Des noms tels que Taz, Lanza et Tawa ont donné le la, impulsant le rythme avec une énergie contagieuse, chacun accompagné de propriétaires dont l'engagement était palpable. Tous partageaient une motivation commune : contribuer activement à cette cause essentielle, celle de la recherche médicale. L'émotion était à son comble lorsque l'une des participantes, s'exprimant auprès de Justine Roldan Perez et Amélie Bailly, a résumé avec poésie l'esprit de cette journée. Elle a partagé : Il est triste de constater que la maladie existe, qu'il faut faire face. Mais justement, des initiatives comme celle-ci nous poussent à nous surpasser, à donner le meilleur de nous-mêmes pour ceux qui ne sont malheureusement plus parmi nous. Nous pensons à eux constamment, avec une profonde affection et un désir ardent de leur rendre hommage. Au-delà de l'aspect compétitif, cette journée a mis en lumière la résilience et la détermination inébranlable des bénévoles. Leur engagement va bien au-delà de cet événement ponctuel, car ils se sont déjà mobilisés pour poursuivre la collecte de fonds tout au long de l'année. Marie, une bénévole dévouée, a souligné l'importance de cette continuité : Sans même nous en rendre compte, nous sommes à peine un jour après la clôture officielle du Télévie, mais cela n'a aucune importance. Notre objectif est de garantir un flux constant de dons tout au long des douze mois de l'année. C'est pourquoi nous repartons sur des bases solides et motivées. L'âme de cette première édition réside également dans l'engagement exceptionnel de Manon, une jeune organisatrice de seulement 21 ans. Son implication personnelle est intimement liée à une épreuve difficile qui a marqué sa famille de manière indélébile. L'idée de soutenir le Télévie s'est imposée comme une évidence, un moyen puissant de représenter tout ce combat. Manon, avec une sincérité bouleversante, a partagé son histoire : Ma mère a malheureusement succombé à un cancer du pancréas. Mon père a traversé également une période difficile, mais il est aujourd'hui en pleine forme, ce qui est une immense source de réconfort. Cette expérience a rendu le Télévie encore plus important pour nous. Ce qui était déjà une cause chère à notre cœur a pris une dimension encore plus grande au sein de notre famille. Alors, quoi de mieux que le Télévie pour incarner tout cela ? a-t-elle confié avec émotion. Pour cette première édition, aucun objectif chiffré spécifique n'avait été fixé. Cependant, une conviction profonde guide les organisateurs : maximiser la collecte de fonds pour apporter un soutien tangible à la recherche. Par cette initiative novatrice, la mobilisation pour le Télévie 2027 est officiellement lancée, insufflant un nouvel élan de générosité et d'espoir dans la lutte contre la maladie





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Canicross Télévie Recherche Médicale Bénévolat Solidarité

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