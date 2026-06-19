Canicule au travail : les défis des métiers de la cuisine et du repassage à Battice

Dans la chaleur estivale, des travailleurs de Battice racontent comment ils gèrent les températures extrêmes dans leurs métiers. Entre four à 420 degrés et fers à repasser, découvrez leurs stratégies d'adaptation.

À Battice, alors que les températures dépassent les trente degrés, les travailleurs de la pizzeria Chez Giova et de l'atelier de repassage Ménage et Vous doivent composer avec des conditions de travail particulièrement chaudes.

Rita, gérante et cuisinière, décrit les multiples sources de chaleur : la gazinière, le lave-vaisselle, et surtout la friteuse qui atteint 200 degrés, provoquant condensation et sueur. Son fils Alessio, devant le four à bois et gaz chauffant à 420 degrés, subit une chaleur intense pendant des heures. Malgré l'absence de climatisation, les équipes s'adaptent avec des ventilateurs et des appels d'air.

À l'atelier de repassage, Gaetana et ses collègues utilisent des fers à vapeur qui ajoutent à la chaleur ambiante. Elles ajustent leurs horaires, commençant plus tôt pour finir plus tôt, et profitent des courants d'air. Les deux établissements illustrent la réalité des métiers exposés à la chaleur, où la persévérance prime sur l'inconfort, car il faut gagner sa vie.

Ces situations rappellent que chaque profession a ses avantages et inconvénients, et que l'adaptation est essentielle pour traverser les vagues de chaleur sans interrompre l'activité





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Canicule Travail Chaleur Cuisine Repas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Canicule exceptionnelle en Belgique : alerte jaune, risques de déshydratation et incendie à MorlanwelzLe pays tout entier fait face à une vague de chaleur avec des températures atteignant 35 °C, une alerte jaune jusqu'à dimanche, des cas graves de déshydratation et un incendie majeur à Morlanwelz. Les autorités lancent un appel à la vigilance et aux mesures préventives.

Read more »

Canicule et orages violents attendus aujourd'huiAujourd'hui, chaleur intense avec des températures jusqu'à 33°C dans le sud. En soirée, orages violents avec grêle et rafales.

Read more »

Collignon s'offre une historique quart de finale à Halle et entre dans le top 50Le joueur belge David Collignon a réalisé une performance remarquable en battant l'Italien Simone Bolelli pour atteindre les quarts de finale du tournoi de Halle. Cette victoire, sa quatrième consécutive sur gazon cette saison, lui permet d'intégrer pour la première fois le top 50 mondial, à la 43e place. Il affrontera Alexander Zverev au prochain tour.

Read more »

« Beaucoup d’enfants pleuraient » : 10 blessés dans l’incendie dans une école à TokyoUn incendie s’est déclaré vendredi dans une école primaire de Tokyo, faisant une dizaine de blessés.

Read more »