Canicule en Wallonie : pics d'ozone, conseils de santé et prévention

L'AVIQ alerte sur une détérioration de la qualité de l'air et des risques de coups de chaleur. Découvrez les symptômes liés aux pics d'ozone, les mesures d'hydratation et les gestes de prévention recommandés pour protéger les populations vulnérables pendant la vague de chaleur.

La météo annoncée pour les prochains jours en Wallonie s'accompagne d'une hausse importante du risque de pics d'ozone, un phénomène qui impacte directement la santé des habitants.

L'AVIQ a publié une alerte renforcée, précisant que la qualité de l'air va se dégrader de façon notable dès aujourd'hui et que la situation s'intensifiera demain. Les premiers signes d'alerte sont souvent légers mais ne doivent pas être négligés : yeux qui picotent, nez irrité, gorge qui gratte, douleurs thoraciques, toux, maux de tête, tous sont des symptômes typiques des concentrations élevées d'ozone.

La porte-parole de l'agence, Lara Kotlar, rappelle que ces manifestations sont le signal d'une exposition à une pollution atmosphérique accrue et qu'il convient d'adapter immédiatement ses habitudes, surtout pendant les heures les plus chaudes, généralement entre midi et seize heures. Elle recommande de limiter les sorties extérieures, d'éviter tout effort physique intense et de privilégier le repos à l'intérieur. Si les symptômes apparaissent, la consigne est claire : rentrer immédiatement et cesser toute activité physique.

Cette précaution vise à protéger les personnes les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées, les malades chroniques et les personnes souffrant de pathologies respiratoires. En complément de la réduction des activités, l'hydratation constitue le premier rempart contre les effets combinés de la chaleur et de la pollution. L'AVIQ conseille de boire régulièrement tout au long de la journée, sans attendre le signal de la soif, en visant environ huit verres d'eau par jour.

L'eau doit rester le liquide de prédilection, tandis que l'alcool et les boissons très sucrées sont à proscrire. Il est possible d'aromatiser l'eau avec du citron, du concombre ou d'autres fruits pour rendre la consommation plus agréable. Une attention particulière doit être portée aux enfants et aux seniors, qui ont souvent tendance à boire trop peu lorsque les températures grimpent.

Les services de santé publique recommandent aussi de maintenir un contact quotidien avec les personnes isolées, par un simple appel téléphonique, afin de détecter rapidement toute difficulté liée à la chaleur. Les complications liées à la canicule sont multiples. L'insolation, qui se traduit par des maux de tête et une fièvre légère, est fréquente, mais d'autres troubles comme les crampes musculaires ou l'épuisement dû à la chaleur peuvent se manifester.

Le risque le plus grave reste le coup de chaleur, une urgence médicale qui peut être mortelle si elle n'est pas prise en charge rapidement. Lara Kotlar souligne qu'une personne confuse, très déshydratée ou présentant un mal de tête intense doit être immédiatement transportée aux urgences, en appelant les secours sans délai. En parallèle, la hausse des températures favorise la prolifération bactérienne, surtout lors des repas en plein air.

L'AVIQ insiste sur le respect strict de la chaîne du froid, le retrait de la viande du réfrigérateur au dernier moment et la mise en place d'une hygiène rigoureuse des mains et des surfaces de préparation. Ainsi, les gestes simples - boire suffisamment, se protéger du soleil, éviter les efforts inutiles et surveiller les personnes vulnérables - redeviennent les piliers d'une réponse collective face à la canicule et aux pics d'ozone





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