Canicule et orages violents attendus aujourd'hui

Aujourd'hui, chaleur intense avec des températures jusqu'à 33°C dans le sud. En soirée, orages violents avec grêle et rafales.

Aujourd'hui, le soleil sera généreux sur la majeure partie du pays. Sous un ciel radieux parsemé de quelques nuages élevés ou de petits cumulus, les températures grimperont en flèche.

Sur le littoral, on attend 25 degrés tandis que dans le sud du pays, le mercure atteindra 33 degrés. Dans de nombreuses régions, le thermomètre dépassera les 30 degrés. Le vent sera faible, ce qui rendra la chaleur plus pesante. Il faudra donc se protéger du soleil et boire beaucoup d'eau.

En soirée et en début de nuit, des orages feront leur apparition à partir de la frontière française. Ces orages pourront localement être violents, avec de fortes précipitations en peu de temps, de la grêle et des rafales de vent. Les températures minimales oscilleront entre 15 et 21 degrés. Ce contraste thermique entre la chaleur diurne et les orages nocturnes est typique de cette période de l'année.

Il est conseillé de rester vigilant et de suivre les alertes météorologiques. Demain, la situation devrait s'améliorer progressivement, mais l'instabilité persistera dans l'est du pays. Les températures resteront élevées, avec des maximales autour de 28 degrés. La semaine prochaine, un temps plus sec et ensoleillé est attendu, mais avec des températures encore très estivales.

Les amateurs de plage et de plein air profiteront de ces conditions, mais attention aux coups de soleil et à l'hydratation. En résumé, une journée caniculaire suivie d'une nuit orageuse, puis retour d'un temps plus calme





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