Canicule et orages violents attendus en Belgique : records de chaleur, perturbations et mesures de sécurité

La Belgique fait face à une vague de chaleur avec des températures records et des orages violents. Des records journaliers sont battus, des trains supprimés, des arbres déracinés et des événements annulés. Conseils et fermetures de domaines provinciaux.

Les prochains jours seront marqués par des températures élevées et des orages accompagnés de grêle. Une vague de chaleur est même possible jusqu'au samedi prochain.

Suivez toutes les mises à jour météo dans ce liveblog. David Dehenauw de l'IRM indique que la zone orageuse se déplace de Gand vers la frontière néerlandaise. Parallèlement, une forte cellule orageuse se trouve à hauteur de Maldegem. À Wortegem, en Flandre orientale, un noyer âgé de 80 ans a été déraciné par une tornade, rapporte Karel Vandevoorde à notre rédaction.

De nombreux lecteurs de Flandre occidentale et orientale signalent à VRT NWS que l'orage les a atteints. Des grêlons à Deinze, un arbre déraciné à Wortegem, de fortes pluies à Gand.

Le mercure à Uccle a finalement atteint 33,4 degrés Celsius, battant le record journalier de 2000 où il faisait 31,8 degrés, écrit le météorologue David Dehenauw de l'IRM vendredi soir sur X. Le plus grand risque d'orages violents est attendu ce soir en Flandre orientale et dans la moitié orientale de la Flandre occidentale, selon David Dehenauw. Les orages sont attendus vers 19h-19h30 dans les régions de Bruges et de Gand, accompagnés de rafales violentes, de grêle et de précipitations intenses.

Lundi et mardi, plusieurs trains P seront supprimés en raison de la canicule, annonce la SNCB.

'Nous prenons des mesures préventives, comme la suppression de certains trains P sensibles à la chaleur', écrit la SNCB sur les réseaux sociaux. La compagnie ferroviaire donne quelques conseils en ligne pour braver les fortes chaleurs : boire suffisamment d'eau est très important, et une centaine de gares disposent de fontaines d'eau potable gratuites. La SNCB recommande également de vérifier le taux d'occupation du train.

'Nous renforçons notre offre de trains, mais il est possible que vous deviez attendre à la gare pour monter dans un train avec des places disponibles. ' Dans le sud de Deurne, près de la Drakenhoflaan, il fait encore plus chaud que l'été dernier. La ville d'Anvers a décidé l'an dernier d'y abattre une cinquantaine d'arbres pour faire place à une boucle de tramway.

Selon les mesures des habitants, il fait désormais 7 degrés de plus que lorsque les arbres étaient encore là.

'La ville a été très myope', entend-on chez les habitants. Les Gantois titulaires d'un permis d'occupation du domaine public sont invités à se préparer à la tempête potentielle. Dans un courriel, la ville demande de tenir compte de quelques conseils : pour les chantiers, rassembler les matériaux en vrac, enlever les bâches et toiles, et fixer les clôtures de chantier. La signalisation comme les panneaux de stationnement doit être renforcée ou couchée.

Pour les activités commerciales, il est demandé de rentrer les panneaux sur trottoir et les étalages, et de fermer les parasols et stores. Le mobilier de terrasse doit également être rentré ou solidement attaché. En France, à partir de demain, 60 départements sont en vigilance orange canicule, soit environ deux tiers du pays.

Plus de la moitié de la population est touchée par cette nouvelle vague de chaleur qui s'étend 'durablement sur le pays' et devrait durer au moins jusqu'au début de la semaine prochaine, selon les services météorologiques. Le pic de chaleur en France est attendu entre dimanche et mardi, avec des températures pouvant atteindre 40 degrés. Ceux qui pensent qu'une canicule signifie automatiquement des journées record pour les glaciers se trompent.

La chaleur extrême maintient les Limbourgeois à l'intérieur, ce qui réduit considérablement les ventes de glaces.

'Quand il fait 34 degrés, nous voyons moins de monde l'après-midi que lors d'une journée d'été normale', indiquent plusieurs vendeurs de glaces du Limbourg. Les domaines provinciaux de Halve Maan Diest, Huizingen et Kessel-Lo ferment leurs portes à partir de 18 heures en raison des orages annoncés. Si les prévisions météorologiques s'aggravent, cette heure pourrait être avancée. La ville de Louvain maintient ses parcs ouverts comme lieux de fraîcheur pendant la chaleur.

Cependant, elle recommande de quitter temporairement les parcs dès que l'orage approche, en raison du risque de foudre, de chutes de branches et de rafales violentes. La 9e édition de Megakids, l'événement cycliste bisannuel pour les élèves de 5e et 6e primaire de 8 communes du Brabant flamand, n'aura pas lieu mardi prochain. Les communes de l'ILV Sportregio Winge-Demervallei ont décidé d'annuler l'événement en raison de la chaleur prévue.

Selon les organisateurs, il n'est pas responsable de faire rouler les enfants sous les conditions météorologiques attendues et de les faire participer à des activités en plein air. À Genk, les gens cherchent la fraîcheur pendant les températures chaudes dans le centre commercial Shopping 1. La climatisation tourne à plein régime, et les Genkois en sont ravis.

'Par cette chaleur, c'est encore plus agréable ici. Aujourd'hui, je ne vais pas chercher le soleil', déclare un visiteur. Une journée de shopping n'était pas au programme de tout le monde





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