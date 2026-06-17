Le pays tout entier fait face à une vague de chaleur avec des températures atteignant 35 °C, une alerte jaune jusqu'à dimanche, des cas graves de déshydratation et un incendie majeur à Morlanwelz. Les autorités lancent un appel à la vigilance et aux mesures préventives.

Alors que les températures maximales prévues en Belgique atteindront bientôt les trente‑cinq degrés, le pays tout entier est placé sous alerte jaune à la chaleur du mercredi soir jusqu'à dimanche minuit, selon le communiqué de l'Institut royal météorologique (IRM).

Cette situation exceptionnelle, à peine vue depuis les vagues de chaleur des années 2000, entraîne de nombreuses conséquences sanitaires, sociales et économiques. Les autorités locales ont appelé les citoyens à adopter des mesures de prévention : boire régulièrement de l'eau, éviter les efforts physiques intenses pendant les heures les plus chaudes, et rester à l'ombre ou dans des lieux climatisés dès que possible. Le phénomène s'accentue dans les grandes agglomérations, où l'effet d'îlot de chaleur amplifie la sensation de canicule.

Dans les foyers, les experts en médecine du sommeil, tels qu'Albert Lachman, précisent que le manque d'hydratation peut aggraver les troubles du sommeil, en particulier pendant les nuits où les températures nocturnes restent élevées, souvent au‑delà de 24 °C. Ils recommandent d'utiliser des ventilateurs, de maintenir une bonne aération et de consommer des aliments légers, pauvres en graisses, afin de réduire la charge thermique du corps. La déshydratation, même légère, est déjà associée à une augmentation du risque de troubles cognitifs, de fatigue et de crises d'asthme.

Un cas récent illustre bien le danger : un habitant de Louvain‑la‑Neuve s'est retrouvé aux urgences après n'avoir bu qu'un seul verre d'eau durant toute la journée, la chaleur extrême accélérant la perte de liquides et entraînant une hospitalisation d'urgence. Les services de santé publique ont donc intensifié les campagnes d'information et distribué des points d'eau gratuits dans les lieux publics, notamment autour des zones étudiantes où la taxe sur les kots étudiants vient d'être portée à 62 % de hausse - un sujet qui a suscité la controverse parmi les jeunes, le bourgmestre justifiant la mesure par la nécessité de faire contribuer les occupants au coût de leurs consommations.

Au même moment, des incendies se sont déclarés, dont le plus spectaculaire à Morlanwelz, où les flammes ont été visibles à plusieurs kilomètres et ont détruit un commerce local. Bien que le feu ne soit pas directement lié à la canicule, les experts soulignent que la sécheresse accumulée des sols augmente le risque d'incendies accidentels, qui peuvent rapidement se transformer en catastrophes majeures.

Dans le même temps, la météo exceptionnelle perturbe d'autres aspects de la vie quotidienne : les matchs amicaux de football, les déplacements, et même le fonctionnement des entreprises qui doivent ajuster leurs horaires pour protéger leurs employés. Les organisations syndicales, comme le syndicat des médecins, ont exprimé leurs inquiétudes quant à la charge de travail supplémentaire imposée aux équipes médicales, qui doivent gérer à la fois les cas de déshydratation et les complications liées au stress thermique.

Elles ont même envisagé des actions en justice contre certaines lois qu'elles jugent insuffisantes pour garantir la qualité des soins en période de canicule. Au final, la Belgique se prépare à vivre plusieurs jours de forte chaleur, avec un appel unanime à la vigilance et à la solidarité pour éviter les drames liés à la déshydratation, aux troubles du sommeil et aux accidents d'incendie.

Les autorités restent mobilisées, les services de secours renforcés, et la population invitée à rester informée via les bulletins météo et les consignes sanitaires diffusées sur les chaînes d'information nationales et locales





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