Cannabis, pillen en geld gevonden bij huiszoeking in Sint-Jans-Molenbeek

Bij een huiszoeking in Sint-Jans-Molenbeek heeft de lokale politie Brussel West 26 kilogram cannabis, 30.550 pillen en 3.000 euro aangetroffen. Drie personen werden opgepakt. Dit zijn operaties die kaderen binnen het drugsactieplan en zich richten op de strijd tegen de verkoop en het gebruik van verdovende middelen en de overlast die daaruit voortvloeit.

Bij de huiszoeking in een appartement kon de politie 26,065 kilogram cannabis, 30.550 pillen Pregabalin en Tramadol, 29,81 gram ecstasy, en 3.000 euro in beslag nemen, naast precisieweegschalen, een vacuümmachine en vacuümzakken, snijmiddel, registers met bedragen van verkoop en telefoonnummers, zakken met kleurstof, verpakkingsmateriaal, gsm, SIM-kaarten en paspoorten. Drie personen konden gelinkt worden aan deze handel en werden op 6 mei 2026 ter beschikking gesteld van het parket





