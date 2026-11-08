Carlos Alcaraz remporte le Masters 1000 de Paris face à Ben Shelton

Carlos Alcaraz bat Ben Shelton en finale du Paris Masters et décroche son neuvième Masters 1000, son cinquième titre de la saison.

Carlos Alcaraz remporte le Masters 1000 de Paris en battant l'Américain Ben Shelton en finale. Le Murcien de 23 ans, qui n'avait jamais dépassé les quarts de finale du tournoi parisien depuis ses débuts en 2021, décroche ainsi son cinquième titre de la saison.

Ce succès est son deuxième consécutif en salle, après le tournoi ATP 500 de Vienne fin octobre. Le septuple lauréat en Grand Chelem remporte aussi son neuvième Masters 1000 depuis le début de sa carrière, le premier dans cette catégorie depuis Cincinnati en août 2025.

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Une finale marquée par l'intensité dès le premier set

Carlos Alcaraz s'impose d'abord dans le premier set au tie-break, après 1h05 de jeu. Ben Shelton a pourtant obtenu six balles de break dans cette manche, contre deux pour Alcaraz, sans parvenir à faire tomber le service adverse.

Le Américain Ben Shelton a dominé le début de match avec des services très puissants, dont six aces dans le premier set. Carlos Alcaraz a répondu par de beaux rallyes et des coups d'une grande précision, comme une volée retournée après une tentative de lob de Ben Shelton, qui lui a permis de revenir à 3-3.

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Comme lors de leur duel à Flushing Meadows en septembre, le premier set s'est joué au tie-break. Les deux joueurs ont pris tous les risques, jusqu'à un coup droit trop appuyé de Ben Shelton qui a offert la première manche à Carlos Alcaraz.

Le second set se joue sur les détails

Ben Shelton a pris l'avantage dans le second set en étant très offensif dès le début, alors que Carlos Alcaraz rencontrait des difficultés au service. Ben Shelton a obtenu le premier break du match à 3-2, après deux doubles-fautes de son adversaire.

Carlos Alcaraz a réagi en remontant son retard grâce à deux passings sur les montées au filet trop justes de Ben Shelton, puis a recollé à 4-4. Le Espagnol a ensuite gardé la maîtrise des échanges dans les moments décisifs.

Au moment de servir à 6-5 pour pousser Carlos Alcaraz au tie-break, Ben Shelton a manqué de justesse et offert deux balles de match. Carlos Alcaraz a converti la seconde d'un revers fouetté, après s'être ouvert le court.

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Un retour réussi après le forfait de septembre

Cette victoire intervient après une longue absence de Carlos Alcaraz. Le numéro un espagnol avait disputé l'US Open en septembre, où il avait fait son retour après quatre mois sans jouer en raison d'une blessure au poignet droit.

Lors de cette édition new-yorkaise, Ben Shelton avait remporté le match en cinq sets, après 4h28 de jeu, et une fin de rencontre à 3h33 du matin. Ce souvenir a donné au duel de Paris une dimension particulière, puisque les deux hommes se retrouvaient à nouveau dans un match de haut niveau.

Avec ce neuvième Masters 1000, Carlos Alcaraz se rapproche des légendes du tennis, selon les éléments rapportés par la source. Son parcours à Paris, longtemps freiné par des éliminations précoces, prend désormais la forme d'un titre majeur, dans une saison déjà riche en trophées.