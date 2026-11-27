La députée socialiste Caroline Désir dénonce le blocage du gouvernement De Wever sur l'IVG et l'euthanasie, qualifiant la situation de spectacle lamentable.

Caroline Désir, députée fédérale du Parti Socialiste, a exprimé une vive dissatisfaction ce matin sur les ondes de La Première concernant la dynamique politique actuelle en Belgique. La politicienne socialiste a fermement rejeté l'idée d'une coalition avec la N-VA, la qualifiant de parti nationaliste incompatible avec les valeurs socio-économiques du PS. Elle a décrit les scènes politiques en cours comme un spectacle lamentable qui ne devrait jamais être souhaité par quiconque soucieux de l'ordre public.

Incompatibilité programme PS et N-VA

Les derniers sondages indiquent que la N-VA resterait une force incontournable lors de futures élections, mais Caroline Désir souligne que la réconciliation politique est improbable. Le programme de la N-VA est jugé très difficilement compatible avec celui du Parti Socialiste, notamment sur les questions socio-économiques. Cette divergence idéologique profonde signifie que les deux partis ne sont pas du tout sur la même longueur d'ondes, rendant toute coopération excessive et extrêmement difficile.

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Refus des compromis gouvernementaux Arizona

La députée a également pointé du doigt les multiples compromis acceptés par le gouvernement De Wever, ainsi que par Vooruit, qui vont à l'encontre des principes socialistes. Une famille socialiste unie pèserait davantage pour faire valoir ses points de programme, contre les négociations actuelles. De nombreuses décisions ont été prises dans ce contexte politique tendu, créant un climat de défiance envers les choix éthiques du pouvoir en place.

IVG et euthanasie au cœur du conflit

Le Parti Socialiste souhaite remettre au centre des discussions l'interruption volontaire de grossesse et l'euthanasie pour les personnes souffrant de démence. Le gouvernement De Wever s'était engagé sur ces dossiers, mais la ministre de la Justice, Annelies Verlinden, a indiqué n'avoir toujours aucun accord au sein du gouvernement. Malgré ses travaux, elle n'a pas pu présenter de proposition concrète lors du Conseil des ministres prévu ce matin.

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Blocage démocratique et échéances manquées

Le Parti Socialiste estime que la majorité a déjà réussi à bloquer le travail parlementaire en refusant de débattre d'un texte de l'opposition sur l'IVG. En invoquant un article du règlement peu connu, les partis de la majorité ont entravé le débat démocratique au sein du Parlement. Cette manœuvre visait à reporter l'adoption de mesures éthiques à un grand paquet fourre-tout, regroupant l'IVG et l'euthanasie pour les personnes démentes.

Négociations opaques et conséquences politiques

Ces retards suggèrent d'importants marchandages entre les partis de la majorité sur des dossiers individuels et sensibles. Le refus de respecter les échéances annoncées continue d'otager le Parlement, nuisant gravement au débat démocratique. Les socialistes considèrent que ces stratégies tactiques sont fumeuses et remettent en cause la transparence et l'efficacité du pouvoir exécutif actuel.