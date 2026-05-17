Carrefour à Mortsel : toit endommagé par les fortes pluies

Le toit de la Carrefour à Mortsel, sur la Liersesteenweg, a été endommagé par les fortes pluies des dernières jours. La canalisation de toit a échoué suite à une brèche locale due à une brise de nuage. La brigade a été dépêchée sur place pour vérifier l'électricité et la climatisation de la boutique.

Le toit de la Carrefour à Mortsel , sur la Liersesteenweg, a été endommagé par les fortes pluies des dernières jours. La canalisation de toit a échoué suite à une brèche locale due à une brise de nuage.

La brigade a été dépêchée sur place. Environ 17.15, le toit de la Carrefour à Mortsel a chuté.

'Il s'agit d'une surface de 10 mètres par 20 mètres', a déclaré Bieke Bruijns de la brigade de Rand. 'Au moment de la chute, un vitrail a également été brisé. ' Selon la brigade, le toit n'a pas pu supporter la grande quantité d'eau. 'La canalisation de toit a échoué suite à une brise de nuage locale très forte', a-t-elle ajouté.

La brigade reste sur place pour vérifier l'électricité et la climatisation de la boutique. La nuit, un inspecteur de nuit sera présent pour suivre la situation.

'Nous allons encore inspecter le bâtiment et fermer le vitrail pour empêcher tout accès à la boutique', a déclaré Bieke Bruijns. Panos enquête sur les raisons pour lesquelles les rappels d'action concernant des millions de voitures diesel BMW à travers le monde continuent de durer depuis des années





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