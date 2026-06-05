Carrefour rappelle des fouets de cuisine en raison d'un risque chimique

Carrefour retire de la vente des fouets en inox nylon du lot 21YX0601 en raison d'une possible migration d'amines aromatiques primaires vers les aliments. Les clients sont invités à les ramener en magasin pour un remboursement.

Carrefour a annoncé vendredi le rappel de fouets de cuisine en inox nylon vendus dans ses magasins, en raison d'un risque de migration d' amines aromatiques primaires (AAP) vers les aliments.

Cette substance chimique, potentiellement nocive pour la santé, peut se libérer lors de l'utilisation des ustensiles, notamment lorsqu'ils sont en contact avec des aliments chauds ou acides. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a été informée et les produits concernés ont été retirés de la vente immédiatement. Les fouets visés portent la marque Carrefour, sont issus du lot 21YX0601 et affichent le code EAN 3616180381722.

Ils étaient disponibles au rayon Art de la table dans les supermarchés de l'enseigne en Belgique. Les amines aromatiques primaires sont des composés chimiques qui peuvent migrer des matériaux en contact avec les aliments vers ces derniers, en particulier si le produit est chauffé ou utilisé avec des ingrédients acides. Une exposition prolongée à ces substances via l'alimentation peut présenter des risques pour la santé, notamment des effets cancérogènes possibles.

Carrefour précise que les fouets rappelés sont composés d'inox et de nylon, et que la migration peut survenir lorsque le nylon entre en contact avec des aliments à haute température ou des sauces acides. Le risque est jugé suffisamment sérieux pour justifier un retrait immédiat et un rappel auprès des consommateurs. Carrefour demande à tous les clients ayant acheté ces fouets de ne surtout pas les utiliser.

Il est recommandé de les détruire ou de les rapporter dans n'importe quel point de vente Carrefour pour obtenir un remboursement intégral, sans nécessité de présenter le ticket de caisse. L'enseigne s'excuse pour les désagréments causés et assure que la sécurité alimentaire est une priorité. Pour toute question, les clients peuvent contacter le service clientèle de Carrefour.

Ce rappel s'inscrit dans une série d'alertes récentes concernant des produits de consommation courante, soulignant l'importance de la vigilance quant à la composition des ustensiles de cuisine





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