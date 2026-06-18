Cascade de relégations en football amateur belge : la FFA rejette les recours des clubs lésés

Après la relégation du RWDM et de l'Olympic Charleroi en division 1 FFA, plusieurs clubs amateurs se sont retrouvés touchés par des descentes supplémentaires en vertu du règlement fédéral. La FFA a opposé une fin de non-recevoir aux recours de Stockay, du Sporting Bruxelles et d'Harre Manhay, rappelant la clarté et la prévisibilité des règles. La FFA suggère même que les clubs professionnels relégués devraient repartir en P4 pour éviter d'impacter les divisions amateurs. L'affaire doit être portée devant l'assemblée générale de la FFA.

C'est inacceptable. Cela illustre à quel point notre dépendance aux décisions du monde professionnel est une vulnérabilité que nous devons redresser structurellement. Il mérite donc une voix autonome.

C'est une revendication légitime d'un monde qui représente 95% des pratiquants de ce pays. La conséquence de la relégation sur tapis vert ou pas, mais conjuguée du RWDM et de l'Olympic de Charleroi vers les séries des Amateurs, a plongé plusieurs clubs amateurs dans une situation délicate. Stockay Saint-Georges, le Sporting de Bruxelles, Harre Manhay, Meix devant Virton B et Sibret se disent lésés par une cascade de relégations qu'ils n'avaient pas anticipée.

Derrière le rideau, certaines voix du Football Francophone Belge (FFA) pensent qu'il faut légiférer pour que les divisions amateurs ne soient plus impactées négativement par les décisions du foot professionnel. En d'autres termes, un club pro qui replonge dans le foot amateur devrait le faire en tout bas de l'échelle, c'est-à-dire en P4, afin de ne pas affecter les clubs amateurs et de préserver l'intégrité des championnats.

L'avocat des clubs se disant lésés par la situation du RWDM est sans équivoque. Celui-ci rappelle que dès lors que deux clubs francophones descendent de la division 1B du football professionnel vers la division 1 FFA, l'article A7.73 du Règlement prévoit (i) un descendant supplémentaire de la division 1 FFA vers la division 2 FFA et (ii) un descendant supplémentaire dans chaque division/série amateur sous-jacente.

En application de cette règle, qui ne laisse place à aucune ambiguïté, suite à la descente du RWDM et de l'Olympic Charleroi de la division 1B du football professionnel en division 1 FFA, Royal Stockay Saint-Georges doit être relégué en division 2 FFA et ES Harre-Manhay doit être relégué en division provinciale (P1 Luxembourg). En revanche, en ce qui concerne le Sporting Bruxelles, la règle de l'article A7.73 du Règlement fédéral est sans incidence : ce club, occupant la 16e place du championnat sur 18, devait de toute façon être relégué en vertu de l'article A7.79 du Règlement fédéral, lequel prévoit que les trois derniers classés de cette série descendent en division 3 FFA.

La réponse de l'Union Belge de Football (URBSFA) aux récriminations des clubs amateurs est cinglante. Dans un courrier, elle estime que ce que les clubs contestent, ce n'est pas le règlement fédéral mais bien les effets de son application sur leur situation particulière. À cet égard, ces règles sont claires, prévisibles et ont été proposées et approuvées par les représentants des clubs. En s'affiliant à la FFA, chaque club s'engage à respecter le Règlement fédéral.

Or, un règlement n'a de sens et de portée que s'il s'applique correctement et uniformément à l'issue d'une saison donnée. Les solutions que vous proposez - soit l'élargissement de la division 1 FFA à treize équipes, soit l'annulation de la relégation de l'Olympic Charleroi - supposent toutes deux une modification du Règlement fédéral. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'une telle modification ne peut intervenir en dehors du processus prévu à cet effet.

S'agissant des articles A1.5 et B7.12 du Règlement fédéral que vous invoquez pour justifier le pouvoir de la FFA d'agir, ceux-ci doivent nécessairement s'exercer dans le cadre du Règlement fédéral dans son ensemble, et ne sauraient servir de fondement à une dérogation aux règles spécifiques que la FFA a elle-même adoptées. Par ailleurs, il convient de souligner qu'une modification du Règlement fédéral ne peut s'opérer ponctuellement, au gré des conséquences - parfois favorables, parfois défavorables - qu'il est susceptible d'engendrer pour certains clubs à l'issue d'un championnat.

L'accepter reviendrait à vider le règlement fédéral de toute substance et à compromettre la sécurité juridique sur laquelle l'ensemble des clubs sont en droit de compter. Maître Stockart, avocat des clubs lésés, invite ses clients à mettre le président de la FFA face à ses contradictions lors de l'assemblée générale de samedi.

De son côté, l'Union Belge a précisé que la relégation de l'Olympic Charleroi ne résulte pas de l'application de la règle du quota, mais de ses propres résultats sportifs. Elle rappelle que les décisions du Collège de la concurrence des 1er août 2025 et 8 mai 2026 sont des décisions en mesure provisoire, où la seule appréciation, prima facie, est qu'il n'est pas manifestement déraisonnable de considérer que l'introduction du quota constitue une infraction aux articles 101 TFUE et IV.1 CDE.

En outre, la décision du 8 mai 2026 fait l'objet d'un recours devant la Cour des marchés et la procédure au fond est encore pendante. En tout état de cause, et plus important, la règle du quota n'a pu avoir aucune influence sur la situation de l'Olympic Charleroi qui descendait en tout cas suivant son classement. Il n'existe donc aucune justification ni fondement pour annuler la relégation de l'Olympic Charleroi.

Bref, en un mot comme en cent, l'Union Belge rejette l'action conjuguée de Stockay, du Sp Bruxelles, de Harre Manhay, Meix et Sibret. Ces clubs attendent d'abord la réaction officielle de leurs représentants, les poussant à se manifester en haut lieu en fin de semaine





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