Catastrophe maritime au large du Sénégal : 21 morts sur la route des Canaries

Le naufrage au large de Kébémer fait 21 morts et 1 survivant. La route des îles Canaries devient plus mortelle avec une hausse récente des traversées illégales.

Une catastrophe maritime s'est produite au large des côtes sénégal aises, entraînant la mort d'au moins 21 personnes lors du naufrage d'un bateau transportant des migrants. Seul un individu a été repêché vivant, tandis que 21 corps ont été récupérés, tous identifiés comme des ressortissants sénégal ais. L'accident s'est déroulé dans le département de Kébémer, situé dans le nord-ouest du Sénégal, confirmant la dangerosité persistante de cette route maritime.

Contexte du naufrage à Kébémer

Cette tragédie survient à un moment où les autorités tentent de contenir l'afflux de voyageurs illégaux sur la côte ouest-africaine. Selon une organisation locale d'aide aux migrants, le bateau a coulé déjà le vendredi, bien que les opérations de sauvetage se soient poursuivies jusqu'au samedi soir. Les rescousseurs ont principalement identifié les victimes comme provenant de communes voisines dans le département de Kébémer. L'effectif exact des passagers à bord reste inconnu, et il est possible que des ressortissants d'autres nationalités aient également péri dans les flots.

Also read Cracovie : Tuerie sur la place du marché, cinq morts

La route des Canaries toujours mortelle

Le trajet entre le Sénégal et les îles Canaries, territoire espagnol et donc européen, demeure l'une des traversées les plus dangereuses au monde. L'ONG Walking Borders rapporte que 635 personnes ont trouvé la mort sur cette route durant les cinq premiers mois de l'année en cours. Cette voie est privilégiée par de nombreux jeunes Africains de l'Ouest qui tentent de rejoindre l'Europe continentale via les archipels espagnols, souvent à bord d'embarcations surchargées et peu adaptées aux conditions océaniques.

Montée des arrivées en novembre

Le nombre de tentatives de passage a connu une augmentation significative au cours des dernières semaines, bien que les chiffres annuels soient globalement en baisse. Cette hausse automnale est liée à l'amélioration des conditions météorologiques en mer. Le 3 novembre, la police sénégalaise a d'ailleurs intercepté une autre embarcation transportant 142 migrants, dont 90 Gambiens, des Guinéens et des Nigérians, ainsi que deux nourrissons et deux mineurs.

Advertisement

Pression sur les services canariens

Les autorités régionales des îles Canaries alertent sur la saturation de leurs systèmes de santé face à cette arrivée massive. Esther Monzon, la ministre régionale de la Santé, a annoncé que plus de 8 000 migrants étaient arrivés sur l'île d'El Hierro rien que durant la première semaine de novembre 2024. Ce chiffre record place un poids considérable sur les infrastructures locales, qui peinent à absorber ce flux continu sans compromettre la prise en charge médicale de la population résidente.

Déplacements vers la Guinée-Bissau

En réponse à ces défis, le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc ont renforcé leurs patrouilles maritimes, ce qui a pour effet secondaire de déplacer les points de départ vers des zones plus éloignées. Les départs se font désormais plus fréquemment depuis les côtes de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Guinée. Cette extension de la distance à parcourir accentue les risques pour les migrants qui doivent affronter des kilomètres supplémentaires d'océan Atlantique dans des conditions de survice précaires.