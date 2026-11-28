La Province de Namur alloue 2.6 millions d'euros à la cathédrale Saint-Aubain. L'objectif est d'assurer la sécurité des visiteurs pour la fête de Pâques 2027 grâce à des travaux de façade et de structures.

La cathédrale Saint-Aubain située au cœur de Namur devrait rouvrir ses portes aux fidèles et aux visiteurs pour la fête de Pâques 2027. Cet événement marquant, prévu le 28 mars 2027, intervient après plus d'un an de fermeture initiated pour des raisons de sécurité. La Députée provinciale Mélanie Havenne a confirmé cette perspective lors d'une annonce récente.

Sécurité et Fermeture suite aux Chutes de Pierres

La fermeture de l'édifice religieux au début de l'année a été rendue nécessaire par des incidents concrets survenus en février. À cette période, une pierre mesurant 17 x 8 cm s'est détachée de la façade, obligeant les autorités à établir un périmètre de sécurité autour de la cathédrale. Les travaux de peignage effectués en mars n'ont pas suffi à écarter le risque de nouvelles chutes de pierres, justifiant la poursuite de la fermeture.

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Budget Provincial de 2.6 Millions d'euros Voté

La Province de Namur, propriétaire du bâtiment classé, a voté le 27 novembre un budget 2027 consacrant plus de 2.6 millions d'euros à ce projet. La majeure partie de cette enveloppe, soit un peu moins de 2.4 millions d'euros, est destinée spécifiquement à la rénovation de la façade. Le solde restant sera utilisé pour remettre en conformité les installations de gaz et d'électricité ainsi que pour sécuriser les accès au lieu de culte.

Installation de Tunnels Blindés pour les Accès

Afin de garantir la sécurité des personnes, des tunnels seront créés sur l'entrée latérale, l'accès pour les personnes à mobilité réduite et l'entrée principale. Ces structures seront blindées et recouvertes de bâches imprimées pour protéger les visiteurs potentiels. Mélanie Havenne précise que les marchés pour ces conformités sont déjà attribués, attendant uniquement la visite de contrôle incendie pour valider l'ouverture.

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Calendrier des Travaux et Stabilisation Structurelle

Les tunnels blindés devraient être installés au printemps prochain, tandis que l'étude pour la rénovation de la façade principale se déroulera durant le premier semestre de 2027. Aucune date définitive n'est encore annoncée pour le lancement effectif des gros travaux. La cathédrale, construite au XVIIIe siècle et classée patrimoine exceptionnel de Wallonie, inquiète également depuis des années en raison de l'instabilité de sa structure globale.

Horizon Temporel Étendu pour le Patrimoine Wallon

Des mesures de mouvements menées pendant un an arrivent à leur terme pour évaluer la stabilité du bâtiment. Cependant, les délais pour la rénovation complète restent importants, avec une perspective de 2028 à 2030 pour les premières étapes majeures. L'intervention sur le tambour et le dôme est prévue pour 2030 à 2033, tandis que les toitures et les bras du transept seront traités entre 2033 et 2035.