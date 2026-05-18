CDC renforce les précautions pour prévenir la propagation de l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola

Le texte annonce les mesures prises par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) pour renforcer les précautions pour éviter la propagation de l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans les États-Unis et en République démocratique du Congo (RDC)

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont annoncé lundi qu’ils renforçaient leurs précautions pour éviter la propagation de l’épidémie. Un Américain testé positif au virus Ebola en RD Congo.

Dans le même temps, les États-Unis ont annoncé ce lundi qu’ils renforçaient leurs précautions pour éviter la propagation de la fièvre hémorragique Ebola par la mise en place de contrôles sanitaires pour les voyageurs aériens en provenance des zones touchées et par la suspension temporaire des services de visas. Ces mesures, annoncées par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), interviennent alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) comme une urgence sanitaire internationale





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