Cellisten naar halve finale Koningin Elisabethwedstrijd

De jury heeft bekendgemaakt wie de 24 cellisten zijn die volgende week de halve finale mogen spelen. Vrouwen zijn in de minderheid, maar Duitsland is goed vertegenwoordigd met 5 cellisten. De cellisten die aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo studeren, zijn opvallend succesvol. De halvefinalisten zijn 18 mannen en 6 vrouwen. De jury heeft geoordeeld op basis van de prestaties in de 1e ronde.

De jury van de Koningin Elisabethwedstrijd heeft bekendgemaakt wie er doorgaat naar de halve finale . 24 cellisten gaan naar de volgende ronde van de muzikale marathon.

Vrouwen zijn in de minderheid. Ze begonnen aan de 1e ronde met 64 en moesten de voorbije week in amper 20 minuten tonen wat ze in hun mars hadden. Op basis daarvan heeft de jury geoordeeld en 24 muzikanten gekozen die volgende week de halve finale mogen spelen. Bij de halvefinalisten zijn er 18 mannen en 6 vrouwen.

Duitsland is goed vertegenwoordigd met 5 cellisten, en voorts zijn er deelnemers uit de Verenigde Staten, Canada, Rusland, Georgië, Oezbekistan, Japan, Korea, China, Spanje, Italie, Zweden, Oostenrijk, Polen en ook 1 cellist uit Nederland: Isaac Lottman. Geen Belgen, want die waren er ook al in de 1e ronde niet meer bij. Opvallend is het succes van de cellisten die aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo studeren.

Van de 7 die meededen aan de 1e ronde zijn er 5 geselecteerd voor de halve finale. ..





